Les Celtics déterminés à jouer « pied au plancher »

Avec l'absence de Jayson Tatum, les départs de Jrue Holiday, Kristaps Porzingis et autres Al Horford, Boston va attaquer cette saison avec un nouveau visage, et d'autres atouts, comme Anfernee Simons ou Chris Boucher pour épauler Jaylen Brown et Derrick White.

Si les Celtics étaient ainsi l'une des équipes les plus « lentes » de la ligue la saison dernière (29e du « pace » avec 96.6 possessions sur 48 minutes), la formation de Joe Mazzulla se présentera cette année forte d'une nouvelle identité, dans laquelle la vitesse d'exécution aura une part importante.

C'est en tout cas ce qui est ressorti de cette première semaine d'entraînement, axée sur ce point : jouer vite et bien.

« On veut être l'équipe la plus rapide », a assuré Josh Minott. « On ne veut pas perdre le moindre temps dans chaque décision qu'on prend, même pour remettre le ballon en jeu après un panier encaissé, ou une contre-attaque. On a vraiment mis un point d'honneur à être l'équipe la plus rapide sur le terrain. »

Vitesse et intelligence de jeu

L'intérieur Xavier Tillman voit quant à lui les Celtics comme un bolide de course lancé à pleine vitesse, fruit d'une mécanique si bien huilée qu'elle résistera à tous les accrocs.

« Il faut penser comme à un ‘pit stop' d'une course NASCAR, où on ne s'arrête pas de bouger », a-t-il poursuivi. « Dès que tu arrives, les gars changent les roues et c'est reparti. C'est comme ça pour nous. Dès qu'on franchit la moitié de terrain, on est à fond. »

Mais vitesse ne veut pas dire précipitation. Aux bons automatismes devront impérativement être associés de bonnes lectures de jeu et plutôt que de jouer vite, Joe Mazzulla veut avant tout voir son équipe jouer intelligemment.

« Je trouve qu'on abuse de l'expression ‘jouer vite'. Je pense que c'est plus un état d'esprit, et une approche globale dans la façon d'exécuter, de faire bouger le ballon de la même façon qu'on défend », a-t-il expliqué. « Le basket devient basé sur de la lecture de jeu des deux côtés du terrain, et il faut pouvoir les faire à chaque possession. Il n'y a plus de ‘Voilà comment on va défendre, et on va attaquer comme ça tout le temps'. Les joueurs sont trop bons. Le jeu va trop vite. Il y a tellement de nuances. C'est une question de lecture, et plus on pourra lire et comprendre la situation, plus on pourra réagir rapidement. Voilà ce que signifie ‘jouer vite'. »

Boston va pouvoir mesurer ses progrès sur ce plan dès son premier match de présaison avec un déplacement à Memphis ce lundi, face à l'équipe la “plus rapide” de la saison dernière (103.7 possessions sur 48 minutes).