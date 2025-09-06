Joe Mazzulla, supporter numéro 1 de Neemias Queta et du Portugal

C'est l'une des belles histoires de cet Eurobasket. Pour la première fois de son histoire, le Portugal a accédé à la phase finale d'un tournoi international, grâce à ses deux victoires (République tchèque, Estonie) en cinq matchs dans le groupe A.

Dans le sillage, bien sûr, de son leader Neemias Queta (15 points, 7.4 rebonds et 1.8 contre de moyenne). Qui se prend déjà à rêver d'un incroyable exploit contre… l'Allemagne, en 1/8e de finale !

« Ils sont champions du monde et ce n'est pas pour rien » prévient-il toutefois. « Nous allons devoir être physiques et ne pas leur offrir de points faciles en transition. Ils sont bien coachés et ils vont trouver des solutions, mais nous devrons aussi jouer notre jeu… »

La meilleure préparation pour la NBA ?

Pour enrayer cette formidable machine allemande, invaincue jusqu'à présent, Neemias Queta pourra notamment compter sur les conseils et les encouragements de Joe Mazzulla, son entraîneur chez les Celtics.

« Je lui ai parlé à quelques reprises et il m'envoie toujours des messages d'affection ou pour m'encourager à progresser… Ce qu'il voit en moi, ce que je dois mieux faire… C'est une très belle relation entre nous » apprécie tout naturellement le pivot.

D'autant que, dans quelques semaines, Neemias Queta s'apprête à changer de dimension à Boston. Et éventuellement franchir un cap individuellement, à 26 ans, puisqu'il lui faudra tenter de faire oublier Al Horford et Kristaps Porzingis –qui croit d'ailleurs beaucoup en lui– au sein de la raquette des C's.

« [Jouer avec la sélection], c'était une bonne opportunité pour moi de faire évoluer mon jeu et de me préparer pour la saison prochaine » admet justement le Portugais, qui « en veut toujours plus ». « Je me suis suffisamment reposé durant l'intersaison et je pense m'être mis dans les meilleures dispositions pour pouvoir exploser. J'ai ce qu'il faut pour rivaliser avec les meilleurs. »

Crédit photo : FIBA.com

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8 44.7 0.0 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 6 66.7 0.0 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 12 64.4 0.0 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 14 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.