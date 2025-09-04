Le Portugal savoure sa qualification historique

Dans le groupe A, derrière la Turquie, la Serbie et la Lettonie, c'est donc le Portugal qui a arraché la dernière place qualificative pour les huitièmes de finale. Au prix d'une victoire historique sur l'Estonie, car elle envoie les Lusitaniens vers leur toute première phase finale d'un tournoi international, 93 ans après avoir rejoint (et carrément co-fondé) la FIBA !

« Nous vivons le moment présent, et c'était ma première pensée après le match, mais je veux dédier cette réussite aux joueurs qui nous ont beaucoup aidés en qualification et qui n'ont pas pu être là : Andre Cruz, Ricardo Monteiro, Antoni da Silva, Gonsalo Delgado… J'espère qu'ils regardent et entendent ça » a d'abord lancé Mario Gomes, le sélectionneur.

Et d'ajouter, toujours en pensant à ses joueurs : « Avant le match, je discutais avec mes assistants et nous nous sommes dit que c'était le match des joueurs, leur moment. Nous avons gagné et le mérite leur revient entièrement, ils sont responsables de cette victoire. Ils ont montré quelque chose de plus important que tout : du caractère. Chacun d'eux, collectivement. »

Une équipe toujours combative et solidaire

Même sans son leader Neemias Queta, expulsé prématurément (et sévèrement ?) pour une célébration trop appuyée après un « and-one », et synonyme de deuxième faute technique, le Portugal a trouvé les ressources pour s'en sortir. Grâce à un super Rafael Lisboa dans les derniers instants et un collectif ultra soudé.

« Je ne vais pas en dire beaucoup sur cette situation, par respect pour le jeu, les joueurs et les entraîneurs, mais je vais juste dire qu'il est très facile de siffler de la sorte contre un joueur portugais » tenait toutefois à déclarer Mario Gomes, concernant le fait de jeu impliquant Neemias Queta. « Nous ne savions pas ce qui allait se passer avec 15 minutes à jouer et je suis un coach, pas un magicien ou un gourou, mais je savais au moins que l'équipe allait réagir et ne pas abandonner. »

Boosté par ses succès contre la République tchèque et l'Estonie, le Portugal s'apprête maintenant à vivre son défi le plus dur : faire chuter l'Allemagne, invaincue après cinq matchs (et avec un différentiel moyen record), lors des huitièmes de finale. Pour ce faire, autant y aller à fond et s'appuyer sur la mentalité en place dans l'équipe…

« Dans la vie, il est important de savoir ce que l'on veut » a expliqué Miguel Queiroz, capitaine de la Seleção. « Nous sommes à l'Euro en connaissant notre groupe et en sachant que, pour passer, il fallait remporter notre premier et notre dernier match. La République tchèque et l'Estonie sont de bonnes équipes, mais nous savions qu'il fallait les battre. Puis, dans les autres matchs, il fallait se battre. On a été dans le match contre la Serbie, et on a connu de grosses défaites contre la Turquie et la Lettonie, mais l'équipe n'a jamais douté. […] Et nous avons continué à nous battre. »