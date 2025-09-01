NBA
+63 : l’Allemagne signe le plus gros écart à l’EuroBasket depuis 1969

Publié le 1/09/2025 à 18:55

L'Allemagne s'est régalée face à la Grande-Bretagne, en s'imposant 120-57. Une différence de 63 points qu'on n'avait plus vu depuis plus de 55 ans à l'EuroBasket…

Dennis Schröder avec l'AllemagneEntre une Allemagne qui multiplie les cartons depuis le début de cet EuroBasket et une Grande-Bretagne qui est peut-être l'équipe la plus faible de la compétition, l'opposition était déséquilibrée sur le papier.

Et elle le fut également sur le terrain avec une énorme fessée prodiguée par la Mannschaft : 120-57, soit +63 !

Comme le note Eurohoops, il faut remonter à 1971 pour retrouver une équipe qui affiche le double du score de son adversaire à l'EuroBasket. À l'époque, l'URSS avait battu l'Espagne 118-58. Et il faut remonter à 1969 pour retrouver un plus gros écart. À l'époque, la Yougoslavie avait écrasé la Suède 115-43.

On reste loin des records historiques, à une époque où les différences de niveau entre nations étaient énormes. En 1953, l'URSS avait par exemple battu le Danemark par 104 points d'écart : 118-14.

Par Dimitri Kucharczyk
