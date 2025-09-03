Malgré l’expulsion de Neemias Queta, le Portugal arrache sa qualification

Du suspense, de la controverse, et une première historique : le Portugal risque de se souvenir longtemps de ce match contre l'Estonie. Les Lusitaniens ont réussi un petit exploit en se qualifiant pour les huitièmes de finale grâce à leur victoire (68-65) acquise de haute lutte, et ce malgré la sortie prématurée de Neemias Queta, exclu à la 26e minute du match ! Mais sans leur star, les Portugais ont tenu bon dans une fin de match haletante.

Le pivot des Celtics aurait pourtant pu tout capoter dans le troisième quart-temps. Neemias Queta a reçu une première faute technique pour une altercation avec l'Estonien Kaspar Treier suite à un contact après un peu plus de quatre minutes dans ce même troisième acte. Une minute et demie plus tard, le pivot inscrivait un nouveau panier et laissait jaillir sa frustration en hurlant “and-one” : deuxième faute technique et retour prématuré aux vestiaires…

Neemias Queta était alors meilleur marqueur des siens – et de loin – avec 15 points en 23 minutes.

This is the play that got Neemias Queta ejected pic.twitter.com/8MiZeYz7O5 — Ian Inangelo (@iinangelo) September 3, 2025

Le Portugal sauvé par Lisboa

Le héros portugais se nomme finalement Rafael Lisboa, meneur de poche évoluant en deuxième division espagnole à Ourense. Il a inscrit neuf des dix derniers points des siens dont sept dans la dernière minute de la rencontre. L'Estonie, poussée par l'Arena Riga entièrement acquise à sa cause, était passée devant à 42 secondes de la fin grâce à un festival d'Artur Konontsuk, auteur de tirs de loin dans les deux dernières minutes. Mais Konontsuk a manqué un lancer-franc crucial, ouvrant la porte à la sensation portugaise.

Le Portugal ne s'était jamais qualifié pour les huitièmes de finale de l'Euro, atteignant toutefois la deuxième phase lors des éditions 1951 et 2007. Il termine à la quatrième place du groupe A, et affrontera le premier du groupe B, l'Allemagne (4-0), la Lituanie (3-1) ou la Finlande (3-1).