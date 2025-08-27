Avec un super Neemias Queta, le Portugal met fin à 18 ans d’attente

Depuis le début de la préparation, Neemias Queta impressionne par son niveau de jeu et son leadership, et mercredi, le pivot du Portugal a tout simplement été monstrueux face à la République tchèque avec 23 points, 18 rebonds, 4 contres, 2 interceptions et une évaluation de 39 ! Sous son impulsion, le Portugal s'impose 62-50, et c'est sa première victoire dans un Championnat d'Europe depuis 2007 !

« En 2007… je ne savais même pas vraiment ce qu’était le basket » a-t-il réagi en apprenant la teneur de l'exploit. « Je n’avais pas encore touché un ballon. Donc je ne regardais pas cette équipe, je ne suivais pas ce qui se passait. Même en 2011, je ne regardais pas vraiment. Alors aujourd’hui, c’est une super sensation. »

Côté tchèque, on n'a jamais trouvé le formule pour le freiner. « Il a manqué quelques tirs en début de match et on n’a inscrit que 3 points en contre-attaque” » regrette Vit Krejci. « Quand Queta est au poste bas, c’est vraiment difficile de jouer en cinq-contre-cinq face à eux. De l'autre côté, quand il est dans la raquette, c’était très compliqué pour nous d’aller au panier. Contre un joueur comme ça, il faut jouer vite… »

Prochain défi : la Serbie de Nikola Jokic

Avec 18 rebonds, Neemias Queta s'invite directement dans le Top 10 de l’histoire de l’EuroBasket, mais l'intérieur des Celtics loue d'abord le collectif. « Je pense que c’était un peu de tout, » a expliqué le pivot des Celtics. « Mes coéquipiers m’ont trouvé dans les bons espaces, que ce soit pour marquer, ou pour que je puisse ensuite trouver d’autres gars. Et puis, sur le plan du rebond, j’ai l’impression que j’ai bénéficié de coéquipiers qui n’ont pas laissé leurs adversaires s’en emparer. J’avais de l’élan pour aller chercher les rebonds. Quand ils font le travail pour bloquer au large, c’est tellement plus simple pour nous, les intérieurs, d’aller récupérer la balle.”

Le leader du Portugal n'aura pas le temps de se reposer puisqu'il va défier Nikola Jokic lors du prochain match, vendredi, puis Alperen Sengun et la Turquie samedi. Mais l'essentiel est fait avec cette victoire face à un adversaire à sa portée.