Kristaps Porzingis croit en Neemias Queta à Boston

Dans la victoire (qui a coûté très cher) de la Lettonie face au Portugal, Kristaps Porzingis a retrouvé Neemias Queta. Les deux anciens coéquipiers aux Celtics, champions en 2024, ont chacun brillé : le premier a compilé 21 points et 9 rebonds tandis que le second a affiché 16 points et 7 rebonds.

Le Letton, qui est désormais à Atlanta et non plus à Boston, a donné son avis sur son ancien coéquipier, qui a une chance de prendre une place de titulaire dans le Massachusetts la saison prochaine.

« Lui, titulaire ? Bonne question. Qui d'autre peut l'être ? Je ne sais pas. Franchement, je n'ai pas vraiment regardé leur effectif », répond Kristaps Porzingis, alors que le Portugais sera en concurrence avec Luka Garza et Amari Williams.

Malgré trois défaites en quatre matches, Neemias Queta réalise un EuroBasket très solide avec 15 points et 8.5 rebonds de moyenne en 23 minutes. Parfait pour se lancer et espérer faire la meilleure saison de sa carrière en 2025/26, lui qui n'a jamais été titulaire (6 fois seulement dans le cinq majeur en 110 matches).

« Nimi progresse saison après saison », poursuit l'ancien des Mavericks et des Knicks. « Le coach Joe Mazzulla est dur avec lui et il est arrivé à un point où il mérite des minutes, des minutes importantes dans la rotation. Il bosse dur et ça se voit dans ce tournoi. Je suis heureux pour lui. C'est quelqu'un de bien, une personne vraiment cool. S'il a beaucoup de minutes la saison prochaine, alors j'en serai satisfait. »

Neemias Queta Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 SAC 15 8 44.7 0.0 64.7 0.9 1.1 2.1 0.4 1.2 0.1 0.4 0.5 3.0 2022-23 SAC 5 6 66.7 0.0 0.0 1.0 1.2 2.2 0.2 1.4 0.0 0.2 0.4 2.4 2023-24 BOS 28 12 64.4 0.0 71.4 1.9 2.5 4.4 0.7 1.8 0.5 0.5 0.8 5.5 2024-25 BOS 62 14 65.0 0.0 75.4 1.4 2.4 3.8 0.7 1.7 0.3 0.6 0.7 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.