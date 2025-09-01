La Lettonie assure face au Portugal… mais compte ses blessés

Avec sa victoire face au Portugal (78-62), sa deuxième de cet Euro, et un dernier match à jouer face à la faible République tchèque, la Lettonie a quasiment verrouillé sa place en huitièmes de finale.

Le problème, pour Kristaps Porzingis (21 points, 9 rebonds) et ses coéquipiers, c'est que leur effectif se réduit au fil des matchs. Touché au pied, Andrejs Grazulis ne rejouera pas de la compétition, alors qu'Arturs Zagars et Kristers Zoriks ont tous les deux quitté la rencontre face au Portugal sur blessure…

« Lorsque vous sélectionnez vos 12 joueurs, vous sélectionnez vos 12 meilleurs joueurs. Pas forcément les meilleurs dans l'absolu, mais ceux qui fonctionnent le mieux ensemble. Vous examinez également la polyvalence des joueurs, ceux qui peuvent jouer à plusieurs postes. Car vous devez garder à l'esprit que des imprévus peuvent survenir. Et malheureusement pour nous, ces imprévus surviennent. Même trop souvent, et trop fréquemment », a ainsi regretté Luca Banchi, le sélectionneur letton, en conférence de presse.

Trois jokers à rappeler en cas de blessure ?

Le technicien italien aimerait que la FIBA permette ainsi d'élargir les rosters.

« Pourquoi ne pas permettre à trois joueurs supplémentaires de participer à l'Euro ou la Coupe du monde ? C'est une expérience incroyable. Vous pouvez avoir trois remplaçants prêts à intervenir en cas de blessure. »

Car désormais, la Lettonie va disputer le reste de sa compétition à 11, au mieux, et peut-être à 9…

« Nous sommes en 2025. Parfois, nous jouons des matchs deux jours de suite dans ce tournoi. Et vous pouvez voir le niveau physique imposé », conclut Luca Banchi. « Dans ce groupe, en phase de poules, nous avons Porzingis, Queta, Sengun, Jokic… Le niveau de contacts est incroyable. Et des blessures peuvent donc survenir. »