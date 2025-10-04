Anfernee Simons veut devenir un « joueur qui gagne » à Boston

Le 3 juin 2021, Nikola Jokic plantait 36 points face aux Blazers, achevant la formation de l'Oregon au premier tour des playoffs (4-2). Sorti du banc de Portland ce soir-là, Anfernee Simons n'a pas re-goûté à l'atmosphère des playoffs depuis cette date. Encore quelques mois et le joueur de 26 ans pourrait retrouver les phases finales.

En passant de Portland à Boston cet été, le joueur échangé contre Jrue Holiday a sans doute de meilleures chances d'y parvenir avec les C's, même si l'effectif de ces derniers a été chamboulé et que Jayson Tatum est bloqué à l'infirmerie pour une longue période.

À Boston, Anfernee Simons va voir une culture de la gagne à l'œuvre, qui contraste avec le bilan collectif de ses quatre dernières années à Portland : à peine 30 victoires par saison. Et ce, malgré ses cartons offensifs réguliers en tournant à plus de 20 points de moyenne ces trois dernières saisons.

« Une des choses importantes qu’on peut dire sur moi, c’est que ces dernières années, j’étais ‘la première option', mais on n’a pas gagné. (À Boston) peu importe à quoi ça ressemble, je veux qu’on me voie comme un joueur qui gagne. Peu importe les difficultés, les ajustements, les hauts et les bas, je veux me dépasser pour devenir ce type de joueur », vise l'arrière, qui n'a disputé que 15 matchs de playoffs en carrière.

S'investir aussi en défense

Ses nouveaux coéquipiers Jayson Tatum et Jaylen Brown ont, eux, participé à 93 et 91 matchs de postseason, soit respectivement les n°1 et n°2 de la catégorie dans la ligue ces sept dernières années. En l'absence du premier cité, l'apport offensif d'Anfernee Simons aura son importance, notamment sa capacité à sanctionner à 3-points.

Mais l'ancien joueur des Blazers entend également s'investir de l'autre côté du terrain. « En arrivant dans une culture comme celle-ci, il faut savoir s’adapter, sinon tu ne seras pas dans la position voulue. Je dois m’améliorer de ce côté-là et me concentrer précisément sur ce qu’on doit faire en défense. Je suis vraiment enthousiaste à l’idée d’être poussé à un nouveau niveau, que je sais pouvoir atteindre », affiche-t-il ainsi.

À l'entraînement, il ressent déjà la haute intensité qui se dégage. « Rien que d’être entouré d’autres grands joueurs, comme JB, Derrick (White), Payton (Pritchard), Sam (Hauser), ils ont tous joué un basket de gagnant à un haut niveau depuis plusieurs années maintenant. Je veux pouvoir les rejoindre, apporter ma contribution et simplement jouer mon rôle pour nous aider à perpétuer cette tradition », termine Anfernee Simons.

Anfernee Simons Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 POR 20 7 44.4 34.5 56.3 0.1 0.5 0.7 0.7 0.5 0.1 0.6 0.0 3.8 2019-20 POR 70 21 39.9 33.2 82.6 0.4 1.8 2.2 1.4 1.9 0.4 0.9 0.1 8.3 2020-21 POR 64 17 41.9 42.6 80.7 0.2 2.0 2.2 1.4 1.5 0.3 0.7 0.1 7.8 2021-22 POR 57 30 44.3 40.5 88.8 0.5 2.2 2.6 3.9 1.9 0.5 2.0 0.1 17.3 2022-23 POR 62 35 44.7 37.7 89.4 0.3 2.3 2.6 4.1 2.3 0.7 2.1 0.2 21.1 2023-24 POR 46 34 43.0 38.5 91.6 0.5 3.2 3.6 5.5 2.1 0.5 2.7 0.1 22.6 2024-25 POR 70 33 42.6 36.3 90.2 0.4 2.3 2.7 4.8 1.7 0.9 2.0 0.1 19.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.