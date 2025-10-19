Mikal Bridges, le modèle à suivre pour les Knicks de Mike Brown

Depuis son arrivée à New York, Mike Brown veut créer une équipe qui joue un jeu rapide, ce qui est à l’inverse de la philosophie prônée par Tom Thibodeau qui optait pour un style de jeu plutôt lent, sur demi-terrain.

Pour accélérer le jeu des Knicks, l’ancien entraîneur des Kings veut que le ballon circule davantage et que les isolations soient moins nombreuses, ce qui pourrait entraîner assez logiquement davantage de pertes de balle. Toutefois, si cela arrive, Mike Brown veut voir ses joueurs vite revenir en défense comme le fait très bien Mikal Bridges.

“Quand une perte de balle arrive, il n'hésite pas à partir directement dans la direction opposée au ballon. La manière dont il passe de l’attaque à la défense est incroyable, certainement l'une des meilleures que j'ai jamais vues”, remarque Mike Brown. “J’espère que tout le monde voit ces petites choses qui ne se remarquent pas dans la feuille de stats, mais j'espère que cela ne passera pas inaperçu.”

Un pilier dans le système de Mike Brown

Être capable de passer rapidement de l’attaque à la défense sera une qualité primordiale pour ces Knicks version Mike Brown et, pour le moment, tout n’est pas encore au point. Après le succès face aux Hornets vendredi dernier, Mikal Bridges constatait que certains de ses coéquipiers baissaient la tête après un tir raté ou un ballon perdu, ce qui donnait lieu à des paniers faciles pour Charlotte.

“Nous travaillons davantage là-dessus”, reconnaît l’ailier des Knicks. “Il m'aide vraiment à oublier la dernière action pour que je revienne vite [en défense] et il fait en sorte que toute l’équipe en fasse autant. Il nous encourage tous les jours, mais il nous met aussi la pression pour que nous revenions vite à chaque fois.”

Si Mikal Bridges est un exemple lorsqu’il s’agit de vite revenir en défense, le système de jeu de Mike Brown pourrait lui offrir davantage d’opportunités en attaque. Il y a quelques jours, l’entraîneur des Knicks confiait déjà que l’ancien ailier des Suns et des Nets pouvait profiter de son agressivité défensive pour détourner des passes ou obtenir des interceptions et ainsi avoir des paniers faciles en transition.

Sur attaque placée, avec un ballon qui circule davantage, les défenses adverses seront déséquilibrées, ce qui pourrait permettre à l’ailier d’attaquer plus facilement le cercle ou de se trouver davantage de tirs à mi-distance.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 82 37 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.