Mikal Bridges au coeur du système de Mike Brown

Avec un coach défensif comme Mike Brown, les Knicks ne seront pas vraiment dépaysés par rapport à Tom Thibodeau. Pourtant, l'ancien coach des Cavaliers et des Kings va apporter quelques changements dans les rôles de chacun, à commencer par celui de Mikal Bridges.

Pour l'ancien double Coach Of The Year, il faut tirer au maximum profit de la polyvalence de l'ailier en défense, et il ne sera plus forcément le défenseur numéro 1 sur les meilleurs meneurs adverses.

« Il défendra parfois sur le porteur de balle », assure Mike Brown. « Si Reggie Miller jouait encore, je le mettrais sur lui, parce qu’il gère bien les écrans, et avec ses longues enjambées, il peut rester près du corps du shooteur, contester le tir et utiliser son envergure. Mais si on a besoin de le mettre sur un meneur, on le fera aussi. Il peut passer à travers les écrans, et même s’il se fait accrocher, on le sent toujours — on sent sa présence, sa longueur. Donc, on variera. Il ne sera pas toujours sur le porteur de balle. Il ne courra pas toujours après les shooteurs. »

Une défense plus agressive pour booster le jeu de transition

Mikal Bridges va donc alterner entre défense sur et loin du ballon. Mais son coach ne s'inquiète pas de cette évolution par rapport à la saison dernière. « Je ne lui ai pas posé la question, parce que je sais qu’il est excellent dans ce domaine. Il le sait aussi. Et c’est ce qu’il va assumer », poursuit Mike Brown. « Cela nous donne le luxe de pouvoir déplacer Jalen [Brunson] ou d’autres joueurs sur le terrain, parce qu’on sait qu’on peut dire : ‘OK, ce soir, Mikal va prendre ce gars — c’est un shooteur, un arrière'. Ou ce soir, il va s’occuper du meneur, la tête du serpent — pour telle ou telle raison.' Cela nous offre des options. Et quand tu sais que tu es très bon, ou l'un des meilleurs, dans un domaine, tu l’acceptes — et tu le fais chaque soir sur le terrain. »

Autre changement côté défense, une plus grande agressivité avec la recherche de l'interception. Comme le Thunder, et à l'instar des Celtics, les Knicks veulent monter plus haut, quitte à prendre des risques, et à faire des fautes. Le but : pratiquer davantage un jeu basé sur la transition, et même la contre-attaque.

« Nos couvertures sont un peu différentes, notamment dans les déplacements et les rotations : les concepts changent, le vocabulaire aussi, selon les coachs et les systèmes », détaille Mikal Bridges. « Il y a plus d’accent mis sur l’agressivité hors du ballon. Bien sûr, il y a toujours les rotations, l’aide défensive… Chaque coach NBA propose ça. Mais on insiste davantage sur le fait d’aider le défenseur sur l’homme. »

Un joueur ultra rapide

Au final, ce nouveau rôle pourrait lui profiter de l'autre côté du terrain. « Oui, [le système offensif me convient], à titre personnel, et aussi pour l’équipe. C’est un bon système pour nous tous », confirme l'ancien des Suns et des Nets. « Avec le talent qu’on a, du premier au 15e joueur, et même au 20e en ce moment, c’est pour tout le monde. Il faut être altruiste, faire la bonne passe et être agressif. Ce n’est pas juste pour moi : ça aide toute l’équipe. »

Une analyse que partage Mike Brown qui ne tarit pas d'éloges sur son ailier. « Quand tu l'observes, et on sait qu'on veut jouer vite, tu vois qu’il est, sinon le meilleur joueur à la course de la ligue, au moins dans le Top 3. Il peut se projeter en transition, il a de longues foulées, tout est fluide. Et quand il le fait, ça met une pression énorme sur les adversaires : il file dans le corner pour un tir à 3-points, ou coupe vers le cercle pour finir avant même que la défense ne réagisse. Et défensivement, c’est l’un des meilleurs joueurs pour suivre les attaquants que j’ai côtoyés. Face aux joueurs qui sortent des écrans, il a ce don pour passer à travers et rester collé. Et sur le pick-and-roll, même s’il se fait accrocher un peu, son envergure et sa volonté de contester par-derrière sont incroyablement efficaces. Je pense que ce sont ces aspects où vous le verrez vraiment briller cette saison. »

L'an passé, son début de saison avait pourtant été particulièrement inquiétant dans ce domaine en particulier, et il avait d'ailleurs été ciblé. Avant de retrouver son impact au fil de la campagne.

Mikal Bridges Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 PHX 82 30 43.0 33.5 80.5 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 1.6 0.9 0.5 8.3 2019-20 PHX 73 28 51.0 36.1 84.4 0.9 3.1 4.0 1.8 2.2 1.4 1.0 0.6 9.1 2020-21 PHX 72 33 54.3 42.5 84.0 1.1 3.2 4.3 2.1 1.6 1.1 0.8 0.9 13.5 2021-22 PHX 82 35 53.4 36.9 83.4 0.9 3.3 4.2 2.3 1.8 1.2 0.8 0.4 14.2 2022-23 * All Teams 83 36 46.8 38.2 89.5 1.0 3.4 4.4 3.3 1.9 1.1 1.5 0.7 20.1 2022-23 * PHX 56 36 46.3 38.7 89.7 1.0 3.3 4.3 3.6 2.1 1.2 1.4 0.8 17.2 2022-23 * BRK 27 34 47.5 37.6 89.4 0.9 3.6 4.5 2.7 1.6 1.0 1.8 0.6 26.1 2023-24 BRK 82 35 43.6 37.2 81.4 0.8 3.7 4.5 3.6 1.4 1.0 2.0 0.4 19.6 2024-25 NYK 82 37 50.0 35.4 81.4 0.9 2.3 3.2 3.7 1.5 0.9 1.6 0.5 17.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.