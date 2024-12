À la fin de la saison 2021/22, Mikal Bridges finissait à la deuxième place des votes pour le « Defensive Player of The Year » en NBA, à quelques points de Marcus Smart. L’ailier était alors la première lame défensive des Suns, et tout le monde louait sa capacité à gêner le porteur du ballon adverse, sans commettre de fautes.

Son passage à Brooklyn lui avait fait perdre son efficacité offensive, et c’est surtout l’évolution de son geste au tir qui inquiétait. Côté défensif, par contre, on pensait qu’il apporterait des certitudes aux Knicks.

Le joueur qui doit combattre le plus d’écrans en NBA

Problème : après 25 matchs, c’est surtout défensivement que les fans de New York s’inquiètent désormais. Car Mikal Bridges n’apporte pas du tout la défense sur le porteur du ballon adverse qu’on pouvait imaginer. Pire, il est carrément ciblé par les attaquants adverses, qui l’impliquent dans le maximum d’écrans possibles…

Comme le détaillait ESPN début décembre, il doit ainsi combattre 25 écrans adverses par match, ce qui le place largement en tête de la catégorie. Pour une raison très simple, il est presque systématiquement en retard, ce qui laisse aux meneurs adverses beaucoup d’espace pour créer quelque chose. À l’image de Trae Young sur ce layup !

On pourrait répéter les exemples sur énormément d’actions et ce n’est clairement pas étranger aux problèmes défensifs des Knicks, qui sont la 2e meilleure attaque de la ligue (120.2 points inscrits sur 100 possessions) mais qui sont seulement la 17e défense (113.7 points encaissés sur 100 possessions). D’autant que sans vrai protecteur du cercle derrière lui, puisque ce n’est pas la force de Karl-Anthony Towns, la capacité de Mikal Bridges et des autres extérieurs à empêcher l’entrée dans la raquette du porteur du ballon est absolument cruciale.

La question, c’est comment un joueur qui a failli devenir « DPOY » parce qu’il était justement une première lame défensive de premier plan peut-il désormais être un problème, justement dans ce domaine ?

Un défenseur « de l’arrière » qui ne compense plus

Pour certains, Mikal Bridges était jusque-là surestimé dans sa défense sur le porteur du ballon, son physique ne lui permettant pas de « casser » les écrans comme un Lu Dort, par exemple. Globalement, il aurait ainsi couru après ses adversaires toute sa carrière… ce qui n’est pas totalement faux, mais ce qu’il compensait jusqu’à présent très bien.

Même si les données datent du 6 novembre, et que Mikal Bridges n’est donc peut-être plus le pire joueur pour « naviguer face aux écrans », il n’en est sans doute pas loin, et ce graphique illustre surtout très bien qu’il était ces dernières années considéré statistiquement comme très bon dans ce domaine particulier.

À Phoenix, il défendait ainsi déjà « de l’arrière » après les écrans, mais le dirigeant Rayan Resch mettait justement en avant sa capacité à compenser, par son envergure, pour gêner les adversaires sans faire faute.

Déclin physique ? Temps de jeu trop élevé ?

« Il enveloppe presque (les joueurs) lorsqu’il défend sur le ballon et fait pression sur le corps, sans utiliser ses mains, en se maintenant contre l’adversaire. Il peut faire glisser ses hanches pour s’adapter à ces main-à-main et à ces écrans. Il utilise vraiment le cadre qu’il a pour faire tout cela ».

La différence, c’est que Mikal Bridges n’est désormais plus collé à ses joueurs, et il les gêne donc beaucoup moins.

Est-ce lié à un déclin physique, alors qu’il n’a toujours raté aucun match dans sa carrière ? Est-ce lié à son temps de jeu (38.3 minutes de moyenne), plus élevé que jamais ? Dans tous les cas, c’est un problème, car ça génère des soucis en chaîne, et il est surtout trop simple pour les adversaires des Knicks de s’offrir des bons tirs.