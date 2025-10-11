À New York, pas de systèmes mais des principes de jeu

On ne remplace pas un coach comme Tom Thibodeau en un claquement de doigts. Finaliste de conférence, New York était monté en puissance, année après année, et c'est désormais Mike Brown qui sera chargé de ramener la franchise en finale NBA. Double Coach Of The Year, l'ancien entraîneur des Cavaliers et des Kings débarque avec de nouvelles idées, notamment en attaque, et il en explique les grands principes.

« Je veux qu’ils apprennent à jouer au basket comme il faut, selon nos fondamentaux offensifs. C’est d'abord le rythme — que ce soit sur jeu rapide ou sur demi-terrain. Puis c’est le spacing » a-t-il expliqué après la défaite face aux Wolves. « Si tu pénètres dans la raquette et que tu n’as pas la balle, ne reste pas planté là. Ressors immédiatement et reviens te placer pour créer plus d’opportunités de pénétration et de passes décisives… Ecarte-toi correctement, et tout le temps… Fais des renversements de balle pour faire bouger la défense. Cherche à atteindre la raquette, pas seulement en dribble avec une pénétration, mais aussi avec des coupes, des sorties d'écrans vers le cercle et des décisions rapides. Si le ballon arrive dans tes mains, tire, passe ou attaque immédiatement pour faire craquer la défense. Ce sont des choses auxquelles on croit. »

Plus tard, il y aura des systèmes

Face aux Wolves, on ne peut pas dire que cela a fonctionné avec un 34% aux tirs, et un affreux 15 sur 57 à 3-points ! « En ce moment, je me fiche de gagner ou de perdre, tant qu’on essaie de jouer comme il faut et qu’on continue d’y croire », répond Mike Brown. « Parce qu’on possède une excellente équipe de shooteurs — pas juste une bonne, mais une excellente. Si on obtient des tirs en catch-and-shoot, les pieds bien posés, avec la défense qui s’effondre après un retour de passe… Je prends ça tous les jours, à n’importe quelle heure du jour ou de la nuit. »

À l'arrivée, les Knicks jouent sans véritable « playbook », et ils s'appuient donc sur des principes de jeu.

« Nous voulons jouer de cette manière la plupart du temps, » confirme Mike Brown, avant de nuancer : « Nous aurons des systèmes de jeu, car nous voudrons que le ballon soit dans les mains de tel joueur à tel moment, et que celui-ci soit placé ici, et cet autre là-bas. Donc oui, nous le ferons. Mais pour l’instant, surtout en présaison, je veux simplement qu’ils s’habituent à jouer ce type de basket et à tirer parti de ce que la défense leur donne. »