L’ombre de Tom Thibodeau plane encore sur les Knicks

L'année 2025 aura marqué le retour des Knicks en finale de conférence, pas moins de 25 ans après leur dernière apparition à ce stade de la compétition. Néanmoins, cet accomplissement n'a pas permis à Tom Thibodeau de conserver sa place sur le banc, puisqu'il a été viré dans la foulée de l'élimination new-yorkaise.

A l'approche de la nouvelle saison, ses désormais anciens joueurs ont été invités à évoquer celui qui a permis à New York de retrouver les playoffs après huit ans d'absence, en 2021. Puis de franchir un tour pour la première fois en dix ans, en 2023.

« De toute évidence, c'est triste de voir partir quelqu'un que je connais depuis longtemps… » a par exemple confié le capitaine des Knicks, Jalen Brunson. « Il a énormément compté pour moi et je le lui ai fait savoir en public comme en privé. Il a beaucoup compté dans ma carrière jusqu'à présent. »

Place au chapitre Mike Brown (et au jeu)

Même son de cloche chez Josh Hart, qui n'en oublie toutefois pas de se projeter avec le nouvel homme fort de la franchise new-yorkaise : Mike Brown.

« J'aime évidemment Thibs et j'aurai toujours de l'amour pour lui, au regard de ce qu'il m'a apporté et pour m'avoir mis en position d'obtenir un gros salaire » a ainsi reconnu celui qui jouera sa place de titulaire dans les prochains jours. « Donc, j'aurai toujours de l'affection pour lui et j'espère qu'il va bien en ce moment. Maintenant, Mike est parmi nous et nous sommes heureux pour ce qu'il nous apporte, en attaque comme en défense. Il y aura bien sûr besoin d'un petit temps d'adaptation, mais nous sommes enthousiastes par rapport à tout ça. On a hâte de voir ce que donnera cette équipe et ce qu'elle peut devenir. »

Jalen Brunson et Josh Hart avaient déjà rendu hommage à Tom Thibodeau en juin dernier et ils n'ont donc pas manqué d'avoir une nouvelle pensée pour le Coach de l'année 2021. Qui n'est autre que le principal changement de l'équipe, cet été.

« Mon travail, c'est d'aller sur le terrain et de trouver un moyen d'aider cette équipe à gagner » a indiqué Jalen Brunson, qui ne souhaite donc pas se concentrer sur autre chose que le jeu. « Il y a différentes personnes dans cette franchise qui possèdent des rôles différents et qui ont des choses différentes à faire pour rendre cette équipe meilleure. Moi, je dois juste aller jouer et faire de mon mieux pour accomplir mon travail. »