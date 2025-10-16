30 jours/30 équipes : Los Angeles Clippers

Les saisons passent et la même rengaine s'installe chez les Clippers. La franchise de Los Angeles a réalisé une saison satisfaisante, la 14e de rang avec un bilan positif. Pas mal pour une ancienne « franchise de la loose » du sport US.

Mais ce n'est pas suffisant, eu égard aux objectifs élevés, qui se sont heurtés une fois encore au premier tour des playoffs comme depuis 2023. Les Clippers ont livré une grosse bataille avec les Nuggets, ne s'inclinant qu'au septième match contre une équipe qui a elle-même poussé le futur champion, le Thunder, dans ses retranchements.

Encore une fois, les Clippers n'étaient donc pas si loin, et les dirigeants californiens croient toujours en leur groupe. La colonne vertébrale James Harden – Kawhi Leonard reste en place, et toujours comme leaders de l'équipe. Et les deux All-Stars ne seront pas seuls pour espérer faire le poids à l'Ouest, un an après la perte de Paul George.

Los Angeles a certes dû laisser filer Norman Powell, auteur de la meilleure saison de sa carrière la saison passée. Mais quatre joueurs amenés à être importants sont arrivés durant l'intersaison. Bradley Beal va tenter de se relancer après deux saisons très compliquées à Phoenix. Il pourrait retrouver un rôle de titulaire, aux côtés notamment de John Collins, qui va retrouver un contexte compétitif après deux saisons sans enjeu à Utah.

Déjà bien expérimentés, notamment avec la prolongation de Nicolas Batum, les Clippers en ont rajouté une couche en rapatriant Chris Paul, 40 ans et qui va disputer sa 21e saison, et Brook Lopez (37 ans) qui retrouve lui aussi Los Angeles, cette fois côté Clippers.

Parfois un peu limité en profondeur, l'effectif de Tyronn Lue déborde désormais de joueurs aptes à apporter jusque tard dans la saison. Cela peut-il être réellement suffisant pour enfin passer un tour en phase finale ?

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Bradley Beal, John Collins, Yanic Konan Niederhaüser (draft), Brook Lopez, Chris Paul, Kobe Sanders (draft, two-way)

Départs : Amir Coffey, Drew Eubanks, Seth Lundy, Patty Mills, Norman Powell, Ben Simmons

LE JOUEUR À SUIVRE : KAWHI LEONARD

Quel Kawhi Leonard les Clippers vont-ils avoir sous la main ? Celui capable de tenir une série intense de playoffs en sept matchs à 38 minutes/rencontre tout en étant calibre All-Star (25 points à 53.7 %, 7.6 rebonds, 4.7 passes) ? Ou celui disponible par intermittence, capable d'être en tenue uniquement la moitié de la saison ?

À 34 ans, le temps file, d'autant plus pour un joueur aussi peu durable depuis des années. Si sa légende n'est plus à écrire, son aventure aux Clippers se résume pour le moment à une finale de conférence en 2021, et à une demi-finale de conférence en 2020 comme « long » parcours de playoffs.

Le scandale autour de son contrat de sponsoring ne semble pas pour le moment perturber son avant-saison, ni même celle des Clippers, qui font le dos rond. Mais les suites de cette affaire pourraient être un autre élément important de la saison de « The Klaw ». Kawhi Leonard a au moins passé un été sans problème de santé, et devrait débuter la saison en forme. C’est déjà un signe positif et un motif d’encouragement pour les Clippers.

Moyenne d'âge : 29,6 ans

Masse salariale : 207,8 millions (9e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Ce n'est pas tout à fait une dernière chance de titre pour ces Clippers, mais cela commence à y ressembler. Los Angeles a fait le pari de l'expérience pour tenter un baroud d'honneur dans le projet autour de Kawhi Leonard.

Avec ses deux leaders en deuxième partie de carrière (37 ans pour James Harden, 34 pour Kawhi Leonard) et fragiles, la franchise ne peut plus se permettre d'attendre si elle veut se mêler à la lutte pour le titre. La fin de saison dernière avec un groupe au complet (18 victoires – 3 défaites pour finir la saison régulière) est un bon rappel de ce dont sont capables ces Clippers lorsqu'ils évoluent à plein régime…

Plus dense avec ses onze joueurs chevronnés, l'effectif semble plus en mesure d'encaisser les coups et de s'adapter à son adversaire. La raquette a notamment subi un lifting intéressant avec John Collins et Brook Lopez pour épauler Ivica Zubac, remarquable la saison dernière.

Et alors que le manque de menaces extérieures s'était fait sentir en playoffs avec Kris Dunn laissé grand ouvert par les Nuggets, les signatures de Bradley Beal, voire de Chris Paul, vont pouvoir décharger un peu James Harden et Kawhi Leonard. S'il y a bien une occasion d'aller au bout, c'est peut-être celle-ci pour les Clippers.

LE PIRE SCÉNARIO

Plus expérimentés, ces Clippers le sont. Plus vieux aussi, et cela pourrait finir par se payer. L'équipe de Tyronn Lue n'était pas la plus rapide de la ligue, loin s'en faut (22e pace) et pourrait souffrir face à des équipes qui aiment augmenter le tempo, ou plus athlétiques. Cela ne s'était pas fait ressentir jusqu'alors, avec le 3e defensive rating de toute la NBA en 2024/25. En sera-t-il de même avec Beal, défenseur au mieux correct, et Chris Paul qui n'a plus ses cannes de 20 ans (ni même de 30) ?

Los Angeles n'a de toute façon qu'une seule priorité à avoir en tête : que ses deux joueurs majeurs arrivent frais et en condition pour les playoffs, et si possible en terminant le plus haut possible la saison régulière.

Ce qui ressemble à une utopie dans le cas de Kawhi Leonard, à un scénario disons optimiste pour James Harden. Mais en rien à des garanties, alors que Bradley Beal, a priori la troisième option de l'équipe, n'a joué que 53 matchs lors de ses deux dernières saisons. Même avec ses hommes forts, la densité de l'Ouest fait des Clippers des outsiders. Sans eux, cela prendrait des allures de mission impossible, et pourrait signifier la fin d’une ère.

James Harden (« player option »), Bradley Beal (« player option »), John Collins, Bogdan Bogdanovic (« team option »), Brook Lopez (« team option »), Nicolas Batum (« team option »), Kris Dunn (« team option ») et Chris Paul n'ont plus qu'une année de contrat garantie. Et l'été 2026 pourrait être celui du grand ménage à Inglewood…

CONFÉRENCE OUEST 15 – Jazz 14 – Pelicans 13 – Kings 12 – Suns 11 – Blazers 10 – Grizzlies 9 – Spurs 8 – Mavericks 7 – Warriors 6 – Lakers 5 – Clippers 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …