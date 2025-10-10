30 jours/30 équipes : Detroit Pistons

C'est sans doute la belle histoire de la saison 2024/25. Les Pistons ont réussi un véritable exploit en passant de 14 à 44 victoires en une seule saison, jusqu’à décrocher une qualification directe en playoffs.

Ce bond en avant express du jeune effectif de Detroit laisse entrevoir un avenir prometteur. L'été n'a pourtant pas été de tout repos dans le Michigan avec plusieurs mouvements importants dans la rotation. L'objectif, lui, reste le même : progresser et afficher le même visage conquérant qui sied tant à cette franchise.

Ce ne sont pas exactement les « Bad Boys », ni même les fortes têtes du titre de 2004, mais l'équipe de J.B. Bickerstaff a fait preuve d'un sacré caractère, voire d'un esprit bagarreur qui a franchement secoué les Knicks au premier tour il y a quelques mois. Le noyau dur de l'équipe est resté en place, de l'axe 1-5 Cade Cunningham – Jalen Duren à l'apport précieux de Tobias Harris dans un rôle de scoreur secondaire. Mais les Pistons ont perdu trois des cinq meilleurs scoreurs de la série contre New York : les trois vétérans Tim Hardaway Jr, Dennis Schröder et Malik Beasley. Les deux premiers n'ont pas été retenus pour s'offrir plus de flexibilité financière. Quant à Beasley, auteur du record de tirs à 3-points sur une saison dans l'histoire de la franchise, l’enquête le visant pour son implication présumée dans des matchs truqués a interrompu les négociations pour un nouveau contrat…

Pour les remplacer, les dirigeants ont tenté des coups, avec le trade pour Duncan Robinson, un des snipers les plus fiables de la ligue depuis de nombreuses saisons, et Caris LeVert, référencé pour ses qualités offensives en sortie de banc tant comme finisseur que comme créateur. Des signatures malignes, qui devraient permettre aux Pistons de ne pas trop perdre au change, tout en laissant suffisamment de place aux espoirs du roster. Outre Cunningham, qui a franchi un palier pour devenir une authentique star de la ligue à 24 ans, Jalen Duren, Jaden Ivey, Ausar Thompson, Ron Holland II et même Isaiah Stewart ont tous moins de 25 ans.

Impressionnant défensivement en deuxième partie de saison dernière, Ausar Thompson est attendu comme un des joueurs-clés de l'effectif, surtout s'il parvient à apporter plus en attaque.

Ron Holland et Isaiah Stewart vont amener de la dureté en sortie de banc, encore renforcée par la prise de masse du sophomore durant l’été. Son tandem avec Ausar Thompson pourrait s'imposer comme une des principales armes de Detroit tant les deux joueurs sont des phénomènes athlétiques et physiques. Quant à Jaden Ivey, sa saison 2024/25 écourtée par une blessure sérieuse pourrait apporter une certaine soif de revanche à un groupe qui n'en manquait déjà pas. De la continuité et de la croissance, Detroit semble prêt à s'installer dans le Top 6 de l'Est.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Javonte Green, Colby Jones (two-way), Chaz Lanier (draft), Caris LeVert, Duncan Robinson

Départs : Malik Beasley, Simone Fontecchio, Tim Hardaway Jr, Dennis Schröder, Lindy Waters III

LE JOUEUR À SUIVRE : JADEN IVEY

S'il y a bien un facteur X dans cette équipe, c'est sans doute Jaden Ivey. Alors que l'on attendait peut-être davantage Jalen Duren, c'est bien l'ancien 5e choix de la Draft 2022 qui avait affiché la meilleure progression en début de saison pour épauler Cade Cunningham. Arrivé dans la ligue comme slasheur, il avait franchi le cap de ses difficultés au tir en passant de 33.6% de loin à 40.9% sur les premiers mois de la dernière campagne. Une fracture du péroné le 1er janvier a mis un terme à sa saison, sans pour autant briser la dynamique des Pistons.

Son retour devrait toutefois faire beaucoup de bien, surtout après les départs de Malik Beasley et Tim Hardaway Jr, qui avaient pris le relais en termes de scoring et de tir extérieur.

Jaden Ivey apportera aussi ses capacités de distributeur pour soulager Cade Cunningham, qui a été particulièrement ciblé la saison passée, au point de finir avec la deuxième moyenne de balles perdues de toute la NBA. Un retour à 100% apporterait une dimension supplémentaire au jeu de Detroit, qui a su grandir sans Jaden Ivey, mais pourrait atteindre un niveau encore supérieur avec son numéro 23. En particulier s'il continue sa progression affichée…

Moyenne d'âge : 25,6 ans

Masse salariale : 177,5 millions de dollars (27e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Une équipe sur une bonne lancée, des jeunes joueurs qui ne devraient faire que progresser, plusieurs cadors de l'Est amoindris… Imaginer les Pistons capables de dépasser leur total de 44 victoires de 2025 n'est pas seulement envisageable, mais relèverait d'une forme de logique.

Detroit est peut-être arrivé plus vite qu'on l'imaginait à ce niveau mais cette équipe ne donne pas non plus l'impression d'avoir sur-performé par rapport à son potentiel. Avec la recette mise en place par J.B. Bickerstaff, les joueurs des Pistons sont « simplement » bien dans leurs rôles et leurs registres.

Avec Cade Cunningham à ce niveau, celui d'un 7e au vote du titre de MVP, et la même soif de vaincre, Detroit peut espérer au moins se maintenir à son niveau.

Et cela pourrait bien être le plancher de cette formation si la logique est respectée, alors que le développement de certains de ses jeunes joueurs ne fait que commencer. Avec l'apport et l'expérience des recrues Robinson (double finaliste NBA) et LeVert, il y a de quoi espérer revoir les playoffs à la Little Caesars Arena.

LE PIRE SCÉNARIO

La logique et la progression théorique des joueurs sont une chose, la réalité du parquet en est une autre. Combien de fois a-t-on déjà vu par le passé une équipe pleine de promesses ne pas parvenir à reproduire ses exploits (comme les Hawks en 2021) ? Morts de faim la saison dernière, les Pistons auront-ils autant la bave aux lèvres à la reprise ? Une chose semble en tout cas acquise, Detroit sera très attendu par la concurrence, qui sait désormais à quoi s'attendre.

Cade Cunningham et compagnie devront hausser leur niveau de jeu s'ils veulent grimper dans la hiérarchie. Car si leur parcours a été rafraîchissant, les Pistons ont affiché un niveau correct, mais pas encore celui d'une équipe de niveau Top 4 de l'Est. La dureté et l'envie ont en partie fait le reste.

Mais ils ne suffiront pas dans la durée, et la perte des spécialistes du shoot comme Malik Beasley, qui avaient fait tant de bien la saison dernière, pourraient faire replonger la franchise du Michigan…

