Ron Holland devient plus lourd pour rendre des services à l’intérieur

Avec ses 6.4 points de moyenne en 16 minutes, et en jouant 81 matches (une suspension l'ayant privé de faire une année pleine), Ron Holland a vécu une première saison conforme à ce qu'on attendait de lui. Il reste un joueur maladroit à 3-pts et bien plus à l'aise près du cercle.

Néanmoins, il a affiché des progrès durant la Summer League, avec 21.7 points de moyenne et un 7/15 à 3-pts. De quoi aborder sa deuxième saison avec plus de confiance.

« Il aura plus d’opportunités cette saison. Il a mérité ça avec sa ligue d'été et le travail qu'il a effectué cet été. On a vu la transformation dans son jeu, au niveau des décisions et de son shoot », remarque JB Bickerstaff. « Je pense avoir fait une bonne première saison mais je devais travailler sur certaines choses. J'ai bien bossé sur mon tir, mon corps, mes habitudes alimentaires. J'ai fait ça très bien », confirme l'extérieur.

« Provoquer le chaos »

Concernant son corps, Ron Holland indique avoir pris 7 kilos par rapport à son poids connu lors de sa Draft en 2024. Pour mieux résister aux duels avec les intérieurs adverses quand il doit dépanner au poste d'ailier-fort.

« C'est là que la prise de poids entre en jeu. Peu importe la position pour laquelle les Pistons ont besoin de moi, je suis prêt, que ce soit meneur de jeu, arrière, ailier, ailier-fort », assure-t-il. « Je peux remplacer Tobias Harris et défendre sur des postes 4. Je suis préparé pour ça. »

Avec son nouvel impact physique, Ron Holland pourrait former un duo intéressant avec Ausar Thompson, véritable phénomène physique et athlétique. « Provoquer le chaos », annonce le frère d'Amen quand il parle de ce qu'il veut faire avec son coéquipier. « Il n'y aura pas de répit. On va provoquer du chaos et le transformer en attaque, en faisant des contre-attaques. On veut faire le plus de stops possible sur le parquet. »

Ron Holland Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 DET 81 16 47.4 23.8 75.4 0.5 2.2 2.7 1.0 1.7 0.6 0.9 0.2 6.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.