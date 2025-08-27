La priorité de Trajan Langdon ? Ne pas appuyer trop vite sur l’accélérateur

Arrivé comme patron sportif des Pistons il y a un peu plus d'un an, Trajan Langdon a totalement réussi son premier défi : sortir le club de Detroit des tréfonds de la ligue, où il s'était englué.

La nomination de JB Bickerstaff à la tête de l'équipe et le recrutement de vétérans shooteurs pour entourer Cade Cunningham ont porté leurs fruits, et la troupe du Michigan a surpris tout le monde en se qualifiant directement en playoffs. Certes, ils ont ensuite perdu au premier tour face aux Knicks, mais ces derniers ont dû batailler…

Et pour Trajan Langdon, la philosophie ne va pas changer, le but étant de continuer à faire progresser le noyau dur.

« Nous voulons voir jusqu'où ces gars peuvent aller. Il s'agit de continuer de les associer à des joueurs qui peuvent les aider à progresser, à se développer et à atteindre leur potentiel », explique le dirigeant à The Athletic. « C'est une chose dont nous essayons d'être conscients, ce qui peut parfois être difficile. Bien sûr, on veut continuer à s'améliorer, mais nous sommes très conscients qu'il y a un moment opportun pour le faire. »

Accélérer au bon moment, avec les bons joueurs

Pas question donc de brûler les étapes, afin que les Cade Cunningham, Jalen Duren, Ausar Thompson, Jaden Ivey, Isaiah Stewart et autre Ron Holland puissent progresser.

« Nous voulons que nos joueurs continuent à se développer et qu'ils se rapprochent au moins de leur potentiel maximal » continue donc Trajan Langdon. « C'est peut-être à ce moment-là que nous réaliserons quel est le joueur qui colle le mieux avec ces gars-là, quand il sera temps de passer à la vitesse supérieure. »

Car le dirigeant explique que les Pistons n'ont pas encore toutes les certitudes sur les associations qui fonctionnent. Longtemps blessé, Jaden Ivey va ainsi revenir et il faut voir comment les pièces s'assemblent.

« Je ne pense pas que nous comprenions vraiment ce que peuvent être nos joueurs à ce stade. Je crois simplement qu'il est trop tôt pour comprendre quelle est la meilleure façon d'appuyer sur l'accélérateur, comme le dit l'expression. Nous allons donc essayer d'être patients et laisser nos jeunes joueurs continuer à se développer. »