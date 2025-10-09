30 jours/30 équipes : Atlanta Hawks

41 victoires, puis 43, 41, 36 et 40. Les Hawks sont d'une sacrée régularité depuis quelques saisons. Mais la finale de conférence 2021 n’a pas suffi à lancer l’élan espéré à Atlanta, qui enchaîne les play-in et les tentatives pour s'en extirper. La saison de transition suite au trade de Dejounte Murray s'est plutôt bien passée avec des progrès, notamment défensifs. Mais la direction de la franchise géorgienne en veut davantage, et sans attendre.

Le GM Landry Fields a été remercié, remplacé par son ancien assistant Onsi Saleh. Et celui-ci s'est immédiatement mis au travail pour densifier l'effectif. Déjà meilleurs en défense avec notamment l'arrivée de Dyson Daniels la saison dernière, les Hawks espèrent corriger leurs failles dans la protection de cercle avec Kristaps Porzingis.

Le Letton arrive de Boston avec l'intention de prouver sa valeur, avec seulement une année restante dans son contrat. Autres éléments d'expérience, Nickeil Alexander-Walker et Luke Kennard seront attendus pour élargir le jeu d'Atlanta autour de Trae Young.

Le meneur de jeu sort d'une saison aboutie dans son nouveau registre, davantage tourné vers la distribution. Meilleur passeur de la ligue, il aura peut-être à ses côtés le meilleur effectif sur lequel il ait pu compter dans sa carrière. Outre les recrues, Jalen Johnson va tenter de reprendre sa progression là où il l'avait laissée au moment de sa blessure à l'épaule, qui a mis un terme prématuré à sa saison (18.9 points, 10 rebonds, 5 passes, 1.6 interception, 1 contre). Le Français Zaccharie Risacher doit, lui, poursuivre sur sa belle deuxième partie de saison, qui l'a vu gagner en confiance, notamment au shoot.

Un banc densifié, plus de potentiel défensif et un plafond général plus élevé, ces Hawks comptent parmi les rares équipes dans le Top 10 de l'Est à sortir renforcées de cette intersaison, sur le papier. C'est tout sauf neutre dans cette conférence, un an après n'avoir terminé qu'à une petite victoire du sixième, le Magic. Cette année doit être la bonne pour la franchise de Géorgie pour ne plus stagner et éviter un cinquième play-in consécutif.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Nickeil Alexander-Walker, N'Faly Dante, Nikola Djurisic, Luke Kennard, Eli Ndiaye (two-way), Asa Newell (draft), Kristaps Porzingis

Départs : Kobe Bufkin, Clint Capela, Caris LeVert, Terance Mann, Garrison Mathews, Larry Nance Jr, Georges Niang, David Roddy

LE JOUEUR À SUIVRE : TRAE YOUNG

Il espérait peut-être une prolongation de contrat XXL, mais Trae Young va devoir encore patienter. Les dirigeants des Hawks ont choisi de voir venir avec leur All-Star.

Forte individualité, il doit encore confirmer qu'il peut être l'homme fort d'une équipe qui vise le haut de tableau, ce qu'il n'est réellement parvenu à faire jusque-là que lors d'une campagne de playoffs.

Son implication dans le recrutement estival reste significative de son investissement dans sa franchise de toujours. Le shooteur n'aura en tout cas pas l'excuse d'un « supporting cast » limité. À lui de montrer la voie en continuant de bien impliquer ses partenaires, tout en restant une menace offensive de premier ordre. Dès lors, un gros chèque finirait sans doute par arriver, tant Trae Young reste indispensable aux performances des Hawks.

Moyenne d'âge : 24,5 ans

Masse salariale : 187,9 millions de dollars (22e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Atlanta est parvenu à gagner la saison dernière quatre matchs supplémentaires malgré un effectif en développement, et sans sa deuxième option Jalen Johnson la moitié de la saison. La suite logique voudrait que les Hawks passent une nouvelle vitesse supérieure, au-dessus des 50% de victoires. Leur groupe semble plus équilibré et pourrait même enfin se mettre à défendre fort avec Dyson Daniels comme stoppeur extérieur et une raquette Kristaps Porzingis – Onyeka Okongwu, en plus de Jalen Johnson, solide lui aussi de ce côté du terrain.

Le coach Quin Snyder doit réussir à faire reprendre leur envol aux Hawks pour sa troisième saison complète sur le banc. Les playoffs, manqués ces deux dernières années, semblent donc être un minimum syndical. Les investissements consentis et l’expérience apportée par le champion 2024 Kristaps Porzingis ou les deux finales de conférences vécues par Nickeil Alexander-Walker seront des atouts précieux à un groupe encore jeune et à potentiel.

LE PIRE SCÉNARIO

Indiana et Boston devront faire sans Tyrese Haliburton et Jayson Tatum pour la saison. Milwaukee a perdu Damian Lillard. Autant d'équipes que les Hawks devraient être en mesure de rattraper dans la hiérarchie. Ne pas y parvenir tout en étant au complet ressemblerait à un aveu de faiblesse, alors que les changements pour améliorer l'équipe ont été nombreux depuis deux ans. Il faudra tout de même parvenir à hausser le niveau général, alors qu'Atlanta figurait dans la deuxième moitié de tableau tant en défense qu'en attaque, malgré la cinquième moyenne de points de la ligue. Plus d'efficacité et d'efforts, tout ce que l'on attend notamment de Trae Young…

Attention à ce qu'un échec n'ait pas encore davantage de conséquences qu'un « simple » exercice manqué. Trae Young ne dispose plus qu'une « player option » pour la saison prochaine et pourrait finir par perdre patience, ou au moins faire l'objet de convoitises. Dyson Daniels attend lui aussi un nouveau contrat, et Atlanta ne doit pas se tromper dans la gestion de son précieux chien de garde australien.

Kristaps Porzingis et Luke Kennard seront eux aussi free agents au terme de la saison. Un raté pourrait alors se transformer très rapidement en un démantèlement face à un projet qui ne cesserait de patiner.

