Dyson Daniels prolongera-t-il dès maintenant à Atlanta ?

À l'image de Trae Young, Dyson Daniels attend aussi une prolongation de contrat de la part de ses dirigeants. Mais à quelques jours de la reprise, Marc Stein indique que les discussions ne vont pas dans ce sens et qu'il y a une « certaine distance » entre les deux camps.

Arrivé en NBA il y a trois ans, comme 8e choix de la Draft 2022, l'Australien peut déjà re-signer à Atlanta, alors qu'il arrive en fin de contrat. Il est exactement dans la même situation que Paolo Banchero, Chet Holmgren, Jalen Williams, Jabari Smith Jr. et Nikola Jovic, qui ont tous obtenu un nouveau contrat au cours de cette intersaison.

D'abord passé par les Pelicans, Dyson Daniels se trouve depuis un an chez les Hawks et il a explosé individuellement. À tel point qu'il a été nommé Most Improved Player 2025, terminant également dans le Top 3 du vote pour le Défenseur de l'année, grâce à ses 14.1 points, 5.9 rebonds, 4.4 passes et 3 interceptions de moyenne.

Mais sans doute que les dirigeants d'Atlanta préfèrent attendre de le voir confirmer cette saison (et franchir un cap ?), tandis que la franchise est attendue en playoffs, avant de lui proposer une grosse somme d'argent. Car il risquerait bien de frôler la barre des 30 millions de dollars par an…

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 76 34 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.3 3.0 2.0 0.7 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.