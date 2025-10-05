Prêt à relayer Trae Young, Dyson Daniels veut passer un cap en attaque

Après une Coupe du monde, puis les Jeux olympiques de Paris l'an dernier, Dyson Daniels n'était plus habitué à bosser en profondeur sur son jeu en période estivale. Jusqu'à cet été où le membre de l'équipe australienne a pu se concentrer sur certains aspects, principalement de son jeu offensif.

« Ma défense a toujours été ma colonne vertébrale. C’est ce qui m’a permis d’en arriver là aujourd’hui. Il s'agit de développer mon jeu offensif », résume le meilleur intercepteur de la saison passée. Pour développer tout son « arsenal offensif », travail sur son jeu à mi-distance, sur différentes prises de balle, différents appuis et enchaînement de mouvements étaient au programme.

« Il y a eu beaucoup de tirs, de types d’appuis variés, de finitions différentes. Je construis un jeu complet qui va me permettre d’arriver prêt à jouer », lâche le joueur 22 ans, lauréat du MIP 2025 après avoir plus que doublé sa moyenne de points par rapport à sa saison précédente aux Pelicans.

Meneur pendant toute sa jeunesse

Drafté par La Nouvelle-Orléans en 2022 (8e choix), il évoluait plutôt sur le poste 1 avec les Pelicans, avant d'être décalé au poste 2 pour évoluer aux côtés de Trae Young la saison dernière. « J’ai été meneur pendant toute ma jeunesse, toute ma carrière. Ça a toujours été mon rôle. Le poste de meneur, c’est beaucoup une question de feeling du jeu », définit Dyson Daniels, qui se dit prêt à relayer Trae Young à son poste.

Un relais qui devrait s'imposer car les Hawks ne disposent pas de meneur remplaçant de métier pour faire souffler le leader de l'équipe. « Le fait que je puisse, quand Trae sort, prendre le relais en jouant vite comme meneur, lancer nos systèmes, être capable d'aller dessous, de créer pour tout le monde… Le meneur, ce n’est pas forcément celui qui remonte tranquillement la balle et lance un système. Parfois, il faut le faire, surtout quand l’adversaire enchaîne les ‘runs' », situe-t-il.

Avant d'ajouter : « Mais c’est surtout une question de compréhension du jeu : sentir le rythme, savoir ce dont l’équipe a besoin à chaque moment. Je pense que l’une de mes forces en tant que meneur, c’est justement ma capacité à jouer vite. Surtout quand Trae n’est pas sur le terrain, c’est là qu’on peut vraiment tirer avantage de notre taille, de notre envergure, et jouer en transition. Je sais que je peux jouer meneur, je l’ai déjà fait par le passé. »

Un discours prometteur pour les Hawks de la part du joueur qui démarre sa quatrième saison NBA.

Dyson Daniels Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 NOP 59 18 41.8 31.4 65.0 0.6 2.6 3.2 2.3 1.7 0.7 1.0 0.2 3.8 2023-24 NOP 61 22 44.7 31.1 64.2 1.0 2.9 3.9 2.7 1.7 1.4 1.0 0.4 5.8 2024-25 ATL 76 34 49.3 34.0 59.3 1.6 4.3 5.9 4.4 2.3 3.0 2.0 0.7 14.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.