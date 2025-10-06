Jalen Johnson de retour, un atout de plus pour les Hawks « new look »

Qui sait à quoi aurait ressemblé sa ligne de statistique finale s'il ne s'était pas blessé à l'épaule en janvier dernier. Fauché en pleine ascension, Jalen Johnson va effectuer son retour aux Hawks après de longs mois de convalescence.

« Ça fait longtemps, depuis janvier, donc je suis impatient de retrouver le terrain, la présaison, le camp d’entraînement. Je suis à fond et en pleine forme pour attaquer la saison », affiche l'ailier, qui avait dû être opéré d'une déchirure du labrum à l’épaule gauche et qui a passé une partie de son été à bosser avec LeBron James.

Un enthousiasme lié à son cas personnel, mais également à l'intersaison active menée par les Hawks. En mettant la main sur Kristaps Porzingis, Nickeil Alexander-Walker et Luke Kennard, la franchise basée à Atlanta affiche clairement son intention de viser autre chose qu'un modeste « play-in » à l'Est.

En comptant également sur le retour de celui que certains imaginaient devenir All-Star, les Hawks disposent de plus d'un atout. La bonne nouvelle étant que Quin Snyder pense que les nouveaux arrivants vont bien s'entendre avec Jalen Johnson dans le jeu.

Une création profitable aux autres

« Les autres joueurs de l’équipe bénéficient de Jalen grâce à sa capacité à créer du jeu. Jalen est un passeur tellement doué et altruiste qu’il est prêt à distribuer encore plus. (Avec la nouvelle rotation), il sera souvent dans des situations avec des espaces où il pourra simplement attraper le ballon et shooter. On veut qu’il le fasse, qu’il lâche ses tirs sans hésiter. On lui fait confiance là-dessus », vise le coach.

Son ailier, qui avait bouclé son maigre exercice de 36 matchs avec 5 passes de moyenne, n'est pas encore une menace fiable à 3-points avec seulement 32% en carrière. Mais la présence de Trae Young et surtout de Kristaps Porzingis devrait lui permettre de continuer à attaquer le cercle et à y faire parler ses qualités athlétiques.

« Ce qui est essentiel pour un jeune joueur qui veut progresser, c’est d’accepter les aspects sur lesquels il doit travailler, d’être brutalement honnête avec lui-même sur ce qu’il doit améliorer, puis de bosser. Il a vraiment fait du bon travail pendant les périodes où il a pu jouer en début de saison, et je pense qu’il a su s’en servir pour continuer à progresser et mettre en pratique ce qu’il a appris », poursuit Quin Snyder, qui a remarqué chez lui une implication défensive accrue.

Son retour sonne comme un signe de plus de Hawks « qui vont dans le bon sens », formule Jalen Johnson, avant de s'enthousiasmer : « On veut continuer à construire sur ce qui est, sur le papier, sans doute le meilleur effectif que cette équipe ait eu depuis quelques années. »

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 6 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 15 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 34 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 36 36 50.0 31.2 74.6 1.7 8.2 10.0 5.0 1.9 1.6 2.9 1.0 18.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.