Jalen Johnson un peu plus près des étoiles

Alors qu’on leur promettait une saison compliquée, les Hawks sont l’équipe surprise de la conférence Est avec une série de quatre victoires d’affilée, et une belle 5e place au classement. Aux côtés de Trae Young, les lieutenants s’illustrent comme Jalen Johnson et De’Andre Hunter. Le premier aura son mot à dire dans la course au « Most Improved Player », tandis que le second pourrait remporter la récompense du « Meilleur sixième homme ».

Mais avant cela, il y aura le All-Star Game, et Jalen Johnson a le bilan et les stats pour décrocher sa première étoile : 20 points, 10.4 rebonds, 5.5 passes après trente matches. Seuls trois autres joueurs affichent de tels chiffres : Nikola Jokic, Domantas Sabonis et Giannis Antetokounmpo !

« Oh, oui, il est déjà placé dans cette catégorie, et cela montre à quel point il est spécial, et à quel point il peut être spécial pour les années à venir » s’enthousiasme Clint Capela. « Il est si jeune. C’est incroyable d’être mis dans la même catégorie que des gars comme Giannis, Jokic, Sabonis. Ces gars-là ont été All-Stars à plusieurs reprises. Ces trois gars sont des pièces maîtresses et sont clairement des leaders, voire l’un des deux leaders, de leur équipe. Il montre qu’il peut être l’un d’entre eux. Et sa régularité le prouve, il est donc l’un d’entre eux ».

A propos de comparaison avec ses trois monstres, l’Atlanta Journal Constitution a ressorti leurs stats lors de leur premier sélection au All-Star Game. Nikola Jokic tournait à 20.1 points et 10.8 rebonds par match. Giannis Antetokounmpo en était à 22.9 points et 8.8 rebonds de moyenne, tandis que Domantas Sabonis compilait 18.5 points et 12.4 rebonds par match. « Il tourne à 20 points et 10 rebonds de moyenne. Habituellement, ça vous envoie au All-Star Game. Je pense qu’il sera All-Star. Il le mérite » estime Onyeka Okongwu. « Mais c’est une joueur d’équipe. C’est un gamin discret, qui adore juste jouer au basket et gagner. »

Développer son identité

Depuis 2016, les Hawks n’ont plus envoyé plusieurs joueurs au All-Star Game, et si Trae Young devrait y participer, il pourrait donc être accompagné de son jeune partenaire. Ce dernier n’est pas du genre à faire sa promo, et c’est son coach qui monte au créneau pour vanter ses qualités.

« Vous savez ce que je pense de JJ, de sa reconnaissance individuelle et de son succès », interpelle Quin Snyder, l’entraîneur des Hawks. « Je pense que ce qui est unique chez lui, c’est qu’il s’est investi dans l’équipe. Et il n’y a pas de meilleur exemple que le match face aux Bulls, où il a littéralement créé du jeu pour les autres, et il a tout de même fini avec 30 points. Pour JJ, il s’agit donc toujours de savoir comment il joue et de continuer à développer son identité en tant que joueur unique. Et si c’est reconnu de quelque manière que ce soit, il continue de s’améliorer. »

Il y a quelques jours, c’est Doc Rivers qui l’avait mis en avant, le comparant à… Giannis Antetokounmpo.

« Il peut tout faire, il a une amplitude similaire, et il emmagasine de l’expérience rapidement. La comparaison qui me vient en tête est celle d’un quarterback. La saison dernière, il était comme un quarterback rookie, avec beaucoup de potentiel mais qui apprend à lire le jeu et les défenses adverses. Cette saison, on dirait que c’est un quarterback qui a déjà quelques saisons derrière lui. Il est beaucoup plus incisif dans ses choix, il est plus efficace. C’est un super joueur. »

Jalen Johnson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ATL 22 6 53.7 23.1 71.4 0.1 1.1 1.2 0.1 0.4 0.1 0.4 0.1 2.4 2022-23 ATL 70 15 49.1 28.8 62.8 0.7 3.3 4.0 1.2 1.6 0.5 0.6 0.5 5.6 2023-24 ATL 56 34 51.1 35.5 72.8 1.3 7.4 8.7 3.6 2.4 1.2 1.8 0.8 16.0 2024-25 ATL 30 37 51.2 33.6 75.7 1.9 8.5 10.4 5.5 2.0 1.4 3.0 1.1 20.0 Total 178 23 50.8 33.0 71.4 1.0 5.2 6.2 2.6 1.8 0.8 1.4 0.6 10.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.