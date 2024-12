Le quatre à la suite pour Trae Young et les Hawks face aux Raptors

Les Hawks débutent un « road trip » de six rencontres qui va les mener à Denver, Los Angeles (Clippers puis Lakers), Utah et Phoenix mais la première étape du voyage était à Toronto, et ça a été une promenade de santé.

Les Raptors perdent ainsi le ballon sur leurs cinq premières possessions ! Atlanta met un peu de temps à en profiter, et c’est Zaccharie Risacher qui lance les hostilités, à 3-points puis d’un superbe layup ligne de fond. Trae Young met rapidement sa patte sur la rencontre, avec cette fois de l’adresse, et les visiteurs font la course en tête.

L’entrée des remplaçants canadiens enflamme la Scotiabank Arena dans le deuxième quart-temps, avec les débuts cette saison de Bruce Brown, qui s’illustre au dunk, et un Chris Boucher qui inscrit un 3-points au buzzer de la mi-temps. L’intérieur peut haranguer la foule, son tir remet son équipe dans le coup (58-64) après deux quart-temps.

Malheureusement pour les Raptors, cela ne leur offrira finalement aucun momentum. Trae Young a trop d’espace et il peut profiter de trop de ballons perdus adverses. L’écart enfle à nouveau derrière un troisième quart-temps à 40 points des Hawks, qui peuvent tranquillement filer vers une quatrième victoire de suite….

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les débuts de Bruce Brown. L’arrière/ailier a enfin pu jouer cette saison et il a été intéressant, avec 12 points à 6/12 au tir en 19 minutes. Il s’est notamment fait remarquer d’un dunk en contre-attaque.

– Les pertes de balle des Raptors. Impossible de gagner un match en perdant 31 ballons. Scottie Barnes (8) et ses coéquipiers ont lâché énormément de balles, offrant quantité de contre-attaques faciles à des Hawks qui n’en demandaient pas tant… et qui faisaient pourtant sans Dyson Daniels, le meilleur intercepteur de la saison.

– Trae Young met le ballon dans la plaie. De loin, le meneur de jeu a profité de son adresse pour faire très mal aux Raptors. Dès le début de rencontre, puis dans le troisième quart-temps. Ses 34 points à 7/13 de loin et 10 passes décisives ont écoeuré Toronto, et son +/- de +39 en 32 minutes décrit bien son influence.

