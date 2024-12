Doc Rivers compare Jalen Johnson à Giannis Antetokounmpo

Depuis la saison dernière, Jalen Johnson s’est installé comme le joueur le plus important d’Atlanta derrière Trae Young. Lancé dans le cinq de départ par Quin Snyder pour débuter sa troisième saison NBA, l’ailier des Hawks avait saisi sa chance à pleines mains, passant de 5 points et 4 rebonds en 16 minutes de moyenne à 16 points, 8.7 rebonds et 3 passes décisives en 33 minutes de jeu.

Cette saison, il confirme et continue sur cette même trajectoire, faisant un peu tout pour son équipe, avec des moyennes de 19.8 points, 10.1 rebonds et 5.6 passes décisives. C’est simple, il est le meilleur rebondeur et contreur de l’équipe, et le deuxième marqueur, intercepteur et passeur !

Absent du premier match entre Milwaukee et Atlanta il y une dizaine de jours, Jalen Johnson a tout de même tapé dans l’oeil de Doc Rivers qui n’a pas hésité à couvrir le joueur de 22 ans d’éloges.

Un quarterback

« Heureusement pour nous, nous faisons face au même type de joueur chaque jour à l’entrainement avec Giannis (Antetokounmpo), » a-t-il déclaré. « Il peut tout faire, il a une amplitude similaire, et il emmagasine de l’expérience rapidement. La comparaison qui me vient en tête est celle d’un quarterback. La saison dernière, il était comme un quarterback qui est rookie, avec beaucoup de potentiel mais qui apprend à lire le jeu et les défenses adverses. Cette saison, on dirait que c’est un quarterback qui a déjà quelques saisons derrière lui. Il est beaucoup plus incisif dans ses choix, il est plus efficace. C’est un super joueur. »

Dans la demi-finale de la NBA Cup, Jalen Johnson a encore bien noirci la feuille de statistique cette nuit avec 15 points, 10 rebonds et 4 passes, mais heureusement pour l’entraineur des Bucks, il a manqué de réussite aux tirs (6/15). Résultat : l’aventure se termine là pour les Hawks, mais Jalen Johnson reste l’un des favoris pour le trophée du Most Improved Player. Une récompense raflée… par Giannis Antetokounmpo en 2017.

Propos recueillis à Las Vegas.