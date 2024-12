Giannis Antetokounmpo : « J’essaie de ne pas penser à l’argent, mais plutôt au jeu »

« C’est une opportunité de gagner quelque chose collectivement. Ce que ça peut signifier pour le moral de l’équipe, la cohésion de l’équipe, c’est vraiment une occasion pour une équipe de gagner et d’avoir un déclic en réussissant quelque chose qui demande de la confiance ».

Comme pour Damian Lillard, Giannis Antetokounmpo a les yeux rivés sur le trophée de la NBA Cup, qu’il espère bien ramener dans le Wisconsin ce soir à l’issue de la finale face à Oklahoma City.

Comme d’autres, le « Greek Freak » a été amené à se confier sur ses motivations d’aller au bout et d’ajouter une nouvelle ligne à son palmarès. Le facteur financier en fait partie, notamment pour les joueurs de l’effectif qui possèdent des contrats bien plus précaires que le sien et qui auront l’occasion de mettre la main sur un demi million de dollars de plus. Mais l’amour du jeu reste dominant par rapport au reste.

« C’est une blague qu’on a entre nous dans le vestiaire, quand on dit qu’on va jouer pour les plus jeunes parce que cet argent aura beaucoup d’importance à leurs yeux, et c’est le cas pour tout le monde parce que c’est beaucoup d’argent », a-t-il d’abord déclaré. « Mais personnellement, j’essaie de ne pas penser à l’argent, mais plutôt au jeu. J’aime jouer au basket. Je ne joue plus au basket pour l’argent. Je n’aime pas mentir, et c’est vrai, bien sûr, que lorsque tu arrives dans la ligue, tu veux prendre soin de ta famille. Tu veux envoyer tes frères dans une meilleure école que la tienne, tu veux offrir une meilleure vie à tes parents, acheter une maison à ta maman, toutes ces histoires au sujet du parcours des sportifs. Mais à un moment, si c’est ça qui te motive, tu n’iras pas loin ».

Marquer son époque

Sa fortune personnelle l’encourage forcément à aller au-delà des considérations financières, lui qui va toucher près de 49 millions cette saison, victoire en finale de NBA Cup ou pas, et près de 60 millions la saison prochaine.

À ce stade de sa carrière, ce qui le motive avant tout, c’est de laisser une trace en NBA, et ça passe par des moments forts, et inévitablement par des titres.

« Il faut qu’il y ait quelque chose en toi qui te réveille chaque jour pour soumettre ton corps à tout ce stress. Vous savez à quoi on soumet nos corps, c’est juste pour créer plus d’art, créer plus de moments dont on pourra se rappeler, créer un plus grand héritage pour moi ou quelque chose que mes enfants pourront regarder plus tard et dire : ‘Bon sang, mon père était un p***** de joueur quand il jouait’ », a-t-il ajouté.

Toujours dans la même idée de marquer l’histoire, Giannis Antetokounmpo avait par ailleurs glissé son autre souhait le plus cher : durer, en s’inspirant de l’extraordinaire longévité de LeBron James. Il aura une autre occasion de suivre sa route ce soir puisque le vainqueur de la NBA Cup 2024 succèdera à ses Lakers, qui ont remporté la précédente édition face aux Pacers.

Giannis Antetokounmpo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 MIL 77 25 41.4 34.7 68.3 1.0 3.4 4.4 1.9 2.2 0.8 1.6 0.8 6.8 2014-15 MIL 81 31 49.1 15.9 74.1 1.2 5.5 6.7 2.6 3.1 0.9 2.1 1.0 12.7 2015-16 MIL 80 35 50.6 25.7 72.4 1.4 6.2 7.7 4.3 3.2 1.2 2.6 1.4 16.9 2016-17 MIL 80 36 52.1 27.2 77.0 1.8 7.0 8.8 5.4 3.1 1.6 2.9 1.9 22.9 2017-18 MIL 75 37 52.9 30.7 76.0 2.1 8.0 10.0 4.8 3.1 1.5 3.0 1.4 26.9 2018-19 ★ MIL 72 33 57.8 25.6 72.9 2.2 10.3 12.5 5.9 3.2 1.3 3.7 1.5 27.7 2019-20 ★ MIL 63 30 55.3 30.4 63.3 2.2 11.4 13.6 5.6 3.1 1.0 3.7 1.0 29.5 2020-21 MIL 61 33 56.9 30.3 68.5 1.6 9.4 11.0 5.9 2.8 1.2 3.4 1.2 28.1 2021-22 MIL 67 33 55.3 29.3 72.2 2.0 9.6 11.6 5.8 3.2 1.1 3.3 1.4 29.9 2022-23 MIL 63 32 55.3 27.5 64.5 2.2 9.6 11.8 5.7 3.1 0.8 3.9 0.8 31.1 2023-24 MIL 73 35 61.1 27.4 65.7 2.7 8.8 11.5 6.5 2.9 1.2 3.4 1.1 30.4 2024-25 MIL 23 35 61.4 17.6 61.5 2.0 9.5 11.5 6.1 2.3 0.6 3.3 1.6 32.7 Total 815 33 54.8 28.5 69.8 1.8 8.0 9.8 4.9 3.0 1.1 3.0 1.3 23.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.