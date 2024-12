Giannis Antetokounmpo : « Si je peux jouer jusqu’à 45 ans… »

La semaine dernière, Giannis Antetokounmpo a soufflé ses 30 bougies, et le double MVP n’a toujours pas baissé de pied. A l’instar d’un LeBron James ou d’un Stephen Curry au même âge, le « Greek Freak » semble se bonifier avec le temps, et il prend clairement le « King » comme exemple. À quelques jours de fêter ses 40 ans, l’ailier des Lakers prouve que la barrière des 40 ans n’est plus un obstacle, et qu’on peut encore très bien jouer à cet âge très avancé.

« J’y pense… » avoue Giannis Antetokounmpo. « Ce qu’il fait est incroyable, et c’est du jamais vu, surtout à un tel niveau de jeu. À titre personnel, je regarde toujours les autres joueurs qui ont en quelque sorte établi un modèle pour nous, et c’est quelque chose qui n’a jamais été fait auparavant. Désormais, au fil des années, c’est quelque chose auquel je pense toujours. Je me dis que je veux absolument jouer jusqu’à la fin de ma carrière, vers 37, 38, 39 ans, aussi longtemps que mon corps me le permettra. »

Aucun MVP trentenaire depuis 2006

Il y a quelques jours, la superstar des Bucks confiait qu’il serait très ému à l’idée de remporter un troisième trophée de MVP. Dans le passé, il y a eu des MVP trentenaires, comme Michael Jordan ou Karl Malone, mais personne n’y est parvenu depuis Steve Nash en 2006. Un autre exemple de longévité.

« Il faut que je prenne bien soin de mon corps, ce que je crois faire, mais LeBron a en quelque sorte tracé la voie pour nous, il a tracé le plan pour nous » poursuit-il. « Nous n’avons plus qu’à suivre. Celui qui veut le suivre a le plan, et je veux donc le suivre. Mais tout le monde n’est pas pareil. Il faut non seulement s’impliquer – non seulement prendre soin de son corps, mais aussi de son jeu. Il faut aussi s’impliquer dans son jeu, le changer en quelque sorte. Il y a tellement de choses qui jouent un rôle pour que vous puissiez jouer jusqu’à 40 ans. »

D’ailleurs, le Grec ne se fixe pas vraiment de limite. « Si je peux le faire, je le ferai. Et si je peux jouer jusqu’à 45 ans, je le ferai. Sinon, c’est comme ça… »