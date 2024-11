Matches en carrière : LeBron James s’invite dans le Top 5 !

Pas de cinquième triple-double de suite la nuit dernière pour LeBron James face aux Pelicans, mais une place de gagnée au classement des matches joués en carrière. Samedi soir, l’ailier des Lakers a disputé son 1 505e match en carrière, et il intègre le Top 5 du classement. Auteur de 21 points, 7 rebonds et 5 passes, il devance désormais John Stockton (1 504 matches), et d’ici la fin de la saison, si tout se passe bien, il devrait atteindre la deuxième place !

Devant lui, on trouve ainsi Dirk Nowitzki (1 522 matches), Vince Carter (1 541) et Kareem Abdul-Jabbar (1 560). Avec ses 1 611 matches en carrière, Robert Parish est inaccessible pour cette saison.

Si l’on inclut les matches de playoffs, le classement est différent, et LeBron James sera très prochainement numéro 1. Pour l’instant, le classement est dominé par Abdul-Jabbar (1 797 rencontres), suivi de Robert Parish (1 795) et donc LeBron James (1 792).

Si l’on ne tient compte que des playoffs, LeBron James est intouchable avec 287 rencontres en carrière. Parmi les joueurs en activité, Al Horford est très, très, très loin derrière avec 184 rencontres.