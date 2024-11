« Dans un mauvais rythme », LeBron James signe pourtant une série record de triple-double

Peut-on jouer « comme une merde », être « dans un mauvais rythme » et tout de même signer un solide triple-double (15 points à 6/12 au tir, 16 rebonds et 12 passes décisives), avec le panier qui valide la victoire en prime ? La réponse est oui, mais il faut quand même s’appeler LeBron James…

Il faut dire que le « King » a en effet balancé de vilaines passes durant le match, commettant 7 pertes de balle, et qu’il a particulièrement limité ses efforts sur le plan défensif.

« Ce qui est bien, avec mon jeu, c’est que je peux n’avoir aucun rythme offensif et quand même avoir un impact sur le jeu » rappelle-t-il ainsi. « Et c’est ce que j’ai fait ce soir. »

« Je suis probablement plus surpris que je le fasse dans ma 22e saison »

Pas dans un grand soir, LeBron James a donc accéléré à certains instants clés, s’appuyant sur ses lectures pour aider les Lakers à l’emporter, pour son 1 504e match de saison régulière. Le quadruple MVP a en effet tout vécu dans la ligue, mais c’est la première fois qu’il signe quatre « triple-double » consécutifs !

Est-il surpris d’avoir dû attendre si longtemps pour réaliser une telle série, alors qu’il compte désormais 117 « triple-double » dans sa carrière ?

« Je suis probablement plus surpris que je le fasse dans ma 22e saison » a-t-il répondu. « Avoir toujours l’énergie de le faire, et réussir à faire l’effort pour y parvenir, ça demande beaucoup. Mais ça demande aussi de grands coéquipiers. Ces passes décisives se matérialisent quand les gars mettent les tirs, et j’essaie simplement de leur donner le ballon au bon moment, au bon endroit. Défensivement, j’essaie d’aider [Anthony Davis] et les autres gars au rebond. Et apporter quelques points de temps en temps. »

À presque 40 ans, et avec tant de minutes au compteur (désormais plus de 57 000 en saison régulière, seul Kareem Abdul-Jabbar étant au-dessus dans le domaine), ce n’est finalement pas si mal.

LeBron James Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2003-04 CLE 79 40 41.7 29.0 75.4 1.3 4.2 5.5 5.9 1.9 1.6 3.5 0.7 20.9 2004-05 CLE 80 42 47.2 35.1 75.0 1.4 6.0 7.3 7.2 1.8 2.2 3.3 0.7 27.2 2005-06 CLE 79 43 48.0 33.5 73.8 0.9 6.1 7.0 6.6 2.3 1.6 3.3 0.8 31.4 2006-07 CLE 78 41 47.6 31.9 69.8 1.1 5.7 6.7 6.0 2.2 1.6 3.2 0.7 27.3 2007-08 CLE 75 40 48.4 31.5 71.2 1.8 6.1 7.9 7.2 2.2 1.8 3.4 1.1 30.0 2008-09 ★ CLE 81 38 48.9 34.4 78.0 1.3 6.3 7.6 7.2 1.7 1.7 3.0 1.1 28.4 2009-10 ★ CLE 76 39 50.3 33.3 76.7 0.9 6.4 7.3 8.6 1.6 1.6 3.4 1.0 29.7 2010-11 MIA 79 39 51.1 33.0 75.9 1.0 6.5 7.5 7.0 2.1 1.6 3.6 0.6 26.7 2011-12 ★ MIA 62 38 53.1 36.2 77.1 1.5 6.4 7.9 6.2 1.5 1.9 3.4 0.8 27.1 2012-13 ★ MIA 76 38 56.5 40.6 75.3 1.3 6.8 8.0 7.2 1.4 1.7 3.0 0.9 26.8 2013-14 MIA 77 38 56.7 37.9 75.0 1.1 5.9 6.9 6.3 1.6 1.6 3.5 0.3 27.1 2014-15 CLE 69 36 48.8 35.4 71.0 0.7 5.3 6.0 7.4 2.0 1.6 3.9 0.7 25.3 2015-16 CLE 76 36 52.0 30.9 73.1 1.5 6.0 7.4 6.8 1.9 1.4 3.3 0.6 25.3 2016-17 CLE 74 38 54.8 36.3 67.4 1.3 7.3 8.6 8.7 1.8 1.2 4.1 0.6 26.4 2017-18 CLE 82 37 54.2 36.7 73.1 1.2 7.5 8.6 9.1 1.7 1.4 4.2 0.9 27.5 2018-19 LAL 55 35 51.0 33.9 66.5 1.0 7.4 8.5 8.3 1.7 1.3 3.6 0.6 27.4 2019-20 LAL 67 35 49.3 34.8 69.3 1.0 6.9 7.8 10.2 1.8 1.2 3.9 0.5 25.3 2020-21 LAL 45 33 51.3 36.5 69.8 0.6 7.0 7.7 7.8 1.6 1.1 3.7 0.6 25.0 2021-22 LAL 56 37 52.4 35.9 75.6 1.1 7.1 8.2 6.2 2.2 1.3 3.5 1.1 30.3 2022-23 LAL 55 36 50.0 32.1 76.8 1.2 7.1 8.3 6.8 1.6 0.9 3.2 0.6 28.9 2023-24 LAL 71 35 54.0 41.0 75.0 0.9 6.4 7.3 8.3 1.1 1.3 3.5 0.5 25.7 2024-25 LAL 11 35 52.4 45.9 78.9 0.5 7.6 8.1 9.4 1.5 0.6 3.1 0.5 24.3 Total 1503 38 50.6 34.9 73.6 1.2 6.3 7.5 7.4 1.8 1.5 3.5 0.7 27.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.