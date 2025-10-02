Avec Kristaps Porzingis, un record de passes pour Trae Young ?

« Qu'est-ce que vous en pensez ? », renvoie Trae Young, à qui un journaliste vient de demander s'il s'imaginait battre son record en carrière à la passe en moyenne. Moyenne qui, année après année, ne cesse de grimper. Jusqu'à atteindre 11.6 unités et s'offrir un premier titre de meilleur passeur de la ligue l'an passé.

Peut-il atteindre les 12 passes décisives par rencontre cette saison ? « J'ai des armes qui peuvent me permettre d'y arriver. Tu ne fais pas une passe décisive en jouant solo », rappelle justement le meneur de jeu des Hawks qui, cet été, a récupéré une arme de choix en la personne de Kristaps Porzingis.

« Tu dois défendre sur lui à 3-points. Donc ça me permet de passer mon défenseur et si ça attire d'autres défenseurs, j'ai des shooteurs autour de moi qui peuvent convertir », se projette Trae Young. L'an dernier à Boston, « KP » a bouclé son meilleur exercice en carrière avec 41.% de réussite derrière l'arc.

De quoi imaginer quantité de combinaisons dans le jeu à deux, sur le « pick-and-roll » bien sûr, mais également sur le « pick-and-pop », que Trae Young ne pouvait par exemple pas pratiquer avec Clint Capela ces dernières années.

Plus de dunks pour Kristaps Porzingis ?

« Quand j’ai vu que je venais à Atlanta, je ne vais pas mentir, j’étais très content. Je ne suis pas en train de vous vendre du rêve, c’est la vérité. J’étais super enthousiaste. C’est une super ville et une jeune équipe prometteuse. Et jouer aux côtés de gars comme Trae, qui est le meilleur passeur de la ligue, ça peut vraiment être quelque chose de spécial », s'enthousiasme aussi le Letton.

Ce dernier n'a sans doute pas évolué avec un poste 1 aussi à l'aise dans la création depuis son passage à Dallas, avec Luka Doncic, le compagnon de Draft 2018 de Trae Young. « Il n’y a pas beaucoup de gars avec son talent offensif, surtout à sa taille, capables d’être aussi efficaces et de créer non seulement des passes décisives, mais aussi, je pense que c’est le meilleur de la ligue pour créer des passes potentielles », formule Kristaps Porzingis.

« Ce sera juste une question pour nous de shooter avec un fort pourcentage sur ses passes, ça fera partie du truc pour le faire paraître encore meilleur qu’il ne l’est déjà », imagine encore l'intérieur, dont l'association avec le meneur pourrait tourner au casse-tête pour les défenses adverses.

Même si le géant est loin d'être le dunkeur le plus prolifique de la ligue (54 dunks l'an dernier en 42 apparitions), le spectacle promet d'être au rendez-vous à Atlanta. « Ça va être super fun de jouer avec lui, en voyant combien de lobs il envoie et comment il trouve des passes qu’un œil normal ne voit même pas… », termine Kristaps Porzingis.