Zaccharie Risacher a travaillé pour déclencher encore plus vite

« Cet été m'a vraiment aidé à être meilleur. » En plus de la charge de travail estivale classique, Zaccharie Risacher a pu profiter de sa (courte) aventure européenne avec l'Equipe de France pour grandir. Avec l'optique de faire profiter les Hawks des progrès effectués.

« J’ai beaucoup travaillé mon jeu pendant l’été, donc mon objectif est d’être efficace et, dès que je mets un pied sur le terrain, d’être la meilleure version de moi-même pour qu’on puisse gagner des matchs », affiche le Français qui a tourné 9.7 points à 47.7% aux tirs, dont 41.4% à 3-points durant l'Euro. Une adresse dans la lignée de ses pourcentages affichés lors de sa saison rookie à Atlanta (45.8% dont 35.5%).

Outre son maniement de balle, le natif de Malaga a ainsi beaucoup travaillé sur son tir, notamment sur sa vitesse de déclenchement. « Je pense qu’avoir un déclenchement rapide est vraiment utile, surtout en NBA où tout va super vite. Mais honnêtement, j'ai travaillé les fondamentaux, les bases, et j'ai senti qu’une fois que tu maîtrises ça parfaitement, ça vient naturellement », livre le joueur de 20 ans, qui tournait déjà à plus de 40% de réussite dans les deux corners à 3-points.

Inspiré par son père

À voir si ce travail sur le déclenchement peut lui permettre de gagner en efficacité. « Devenir de plus en plus rapide, c’est juste une question de temps, mais il faut d’abord avoir cette base, donc je me suis vraiment concentré là-dessus. Et répétition après répétition, je suis devenu plus rapide, et je pense que j’ai un déclenchement assez rapide, donc c’est positif. Il faut juste continuer à travailler », s'impose le premier choix de la Draft 2024.

Comme il le confiait déjà la saison dernière, le fils de Stéphane Risacher a continué de développer un « attrapée de balle très haut », lui permettant de dégainer plus vite, sans avoir à « armer » son tir et donc à redescendre son ballon. Un peu à la manière d'un Nicolas Batum.

« C’est en regardant mon père au fond du jardin que j'ai commencé à vouloir le faire mais il me disait toujours d'attendre que mon corps soit prêt », précisait-il en mars dernier sur ce déclenchement utile en particulier dans les coins. « Avec le travail, j'espère maîtriser ce type de tirs à tous les spots, et pas seulement dans les corners ».

Zaccharie Risacher Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 ATL 75 25 45.8 35.5 71.1 1.1 2.4 3.6 1.2 2.0 0.7 1.2 0.5 12.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.