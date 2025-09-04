Malik Beasley voudrait rester aux Pistons

Pour des raisons différentes d'Isaiah Thomas il y a quelques années, et pour un montant bien moindre, Malik Beasley a raté le « camion de la Brink's ». En d'autres termes, ce n'est pas cette année que le shooteur des Pistons touchera un joli contrat. La faute à une enquête du FBI sur des activités illégales dans les paris en ligne. L'enquête n'a rien démontré, mais Malik Beasley a loupé le contrat que lui avait réservé les Pistons : 42 millions sur trois ans.

Pour autant, le 6e homme de Detroit souhaiterait rester dans le Michigan, et il est même revenu dans son appartement en centre-ville. Expulsé il y a quelques semaines pour des loyers impayés, il a payé ses dettes (38 000 dollars…), et il peut poser à nouveau ses valises dans cette location.

« Malik aime Detroit, sa famille est ici, et il ne veut pas fermer la porte à une possible réunion. Il a été très bon aux Pistons, et il adore la ville de Detroit » écrit son avocat dans un message envoyé au Detroit News.

Du côté de la franchise, on explique qu'il n'y a rien de nouveau sur cette possible « réunion ». Malik Beasley reste sur une superbe saison comme 6e homme, et c'est un atout de choix. Mais pendant l'enquête, les Pistons ont recruté Duncan Robinson, Caris LeVert et Javonte Green, et ils n'ont plus beaucoup d'argent à proposer à leur shooteur. Au maximum, ce sera 7.2 millions sur un an.

Vu ses qualités de shooteur, d'autres équipes sont intéressées par son profil, comme les Knicks, les Cavaliers ou les Wolves. Mais Malik Beasley sait que ces franchises, certes très ambitieuses, n'ont pas de meilleur salaire à lui proposer.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 82 28 43.0 41.6 67.9 0.6 2.0 2.6 1.7 1.5 0.9 1.0 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.