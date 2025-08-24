Les Knicks s’intéressent à Malik Beasley

Comment va se conclure le drôle d'été de Malik Beasley ? Alors qu'il venait de réaliser une superbe saison avec les Pistons et qu'il s'apprêtaient à prolonger pour 42 millions de dollars sur trois ans, l'arrière shooteur a été rattrapé par des dettes, qui ont amené le FBI à s'interroger sur ses performances…

Deux mois plus tard, ses avocats assurent que le basketteur de 28 ans n'est plus dans la ligne de mire de l'agence fédérale, et il peut donc reprendre le fil de sa carrière.

Le problème, c'est qu'il ne pourra pas récupérer les 42 millions de dollars qui lui étaient promis, Caris LeVert et Duncan Robinson ayant récupéré une grosse partie de l'enveloppe disponible dans le Michigan. S'il veut rester chez les Pistons, Malik Beasley va ainsi devoir se contenter de 7.2 millions de dollars la saison prochaine. En espérant réussir une nouvelle saison de qualité, afin de récupérer le joli chèque qu'il attendait l'été prochain.

Prêt à accepter le minimum à New York ?

Mais criblé de dettes, au point d'être expulsé de son appartement suite à des impayés, il pourrait privilégier l'argent.

Dans ces conditions, plusieurs équipes peuvent lui offrir plus que les Pistons. Il s'agit des Nets (15 millions), des Hornets, des Bulls et des Wizards (14.1 millions), des Pacers (13.5 millions) ou du Thunder (8.5 millions).

Mais d'après le New York Post, les Knicks sont également sur le dossier. Ce serait un nouveau renfort de poids pour leur banc, après les arrivées de Guerschon Yabusele et Jordan Clarkson mais cela reste une option difficile à envisager alors que le club de Big Apple ne peut offrir que le minimum, soit 3.6 millions de dollars. Ainsi qu'un rôle sans doute très limité qui empêchera le shooteur de faire monter sa cote en vue de la prochaine free agency.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 82 28 43.0 41.6 67.9 0.6 2.0 2.6 1.7 1.5 0.9 1.0 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.