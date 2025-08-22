Malik Beasley n’est plus sous le coup d’une enquête pour des paris

Criblé de dettes et accusé d'avoir parié sur des matches NBA, ce qui est évidemment interdit pour un joueur de la Grande Ligue, Malik Beasley a vécu une intersaison très négative, alors qu'il allait prolonger à Detroit pour 42 millions de dollars et trois saisons supplémentaires.

Tout s'est grippé pendant presque deux mois mais, finalement, la situation pourrait enfin se débloquer puisque ESPN nous apprend que l'histoire se termine plutôt bien pour le joueur.

Les deux avocats de Malik Beasley viennent en effet de confirmer que ce dernier n'était plus sous le coup de cette enquête. « Plusieurs mois après le début de cette enquête, Malik n'a toujours pas été inculpé et n'est pas visé par cette enquête », déclare l'avocat Steve Haney.

De 42 à 7.2 millions s'il reste à Detroit…

Quelle suite désormais pour le joueur ? Se trouver une équipe pour la saison qui commence dans deux mois. D'après ESPN, plusieurs franchises ont maintenu le contact avec lui pendant ces semaines de flou et d'enquête. On sait aussi que les Pistons ont toujours une place de libre dans leur effectif et que l'offrir à Malik Beasley n'est pas à exclure.

Sauf que, face à la situation incertaine du shooteur, les dirigeants ont recruté Caris LeVert, Duncan Robinson et Javonte Green. Il faut donc oublier le contrat de 42 millions de dollars, pour le remplacer par un chèque de 7.2 millions de billets verts pour une saison… C'est presque 35 millions qui s'envolent mais, comme il a adoré sa saison passée à Detroit, acceptera-t-il une telle somme ?

Si le shooteur veut obtenir plus, il pourrait se tourner vers d'autres équipes, qui ont plus d'argent à lui offrir : Indiana, Chicago, New Orleans, Sacramento et Washington. Ou mieux encore, si un intérêt existe : Brooklyn a plus de 20 millions de dollars de disponible.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 82 28 43.0 41.6 67.9 0.6 2.0 2.6 1.7 1.5 0.9 1.0 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.