Les Pistons prêts à garder une place à Malik Beasley ?

Sans ses démêlés avec la justice, puisqu'il reste sous le coup d'une enquête du FBI, étant suspecté d'avoir parié sur des matchs NBA, Malik Beasley aurait paraphé un nouveau contrat de 42 millions de dollars sur trois ans chez les Pistons.

Il faut dire que l'arrière ne s'était jamais autant amusé que dans le Michigan la saison dernière, s'y établissant comme l'un des meilleurs remplaçants de la ligue (16.3 points, 2.6 rebonds et 1.7 passe de moyenne) grâce à sa qualité de shoot (42% à 3-points).

Par conséquent, Detroit ne serait pas non plus contre le conserver et ClutchPoints rapporte que c'est d'ailleurs pour cette raison que la franchise se garde un 15e « spot » libre dans son effectif. Il n'empêche que, pour être récupéré par Malik Beasley, ce dernier devra d'abord être innocenté par le bureau du procureur général des États-Unis.

Criblé de dettes, au point d'être carrément expulsé de son appartement pour des impayés, le joueur de 28 ans aurait tout intérêt à ce que l'enquête aille dans son sens. Car, même si on l'imagine difficilement obtenir ses 42 millions de dollars, distribués depuis à Caris LeVert et Duncan Robinson, quelques millions ne seraient déjà pas de trop sur son compte en banque, actuellement.

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 82 28 43.0 41.6 67.9 0.6 2.0 2.6 1.7 1.5 0.9 1.0 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.