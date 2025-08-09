Malik Beasley expulsé de son appartement pour des impayés !

Les galères n'en finissent plus pour Malik Beasley ! Non content d'être suspecté d'avoir parié sur des matchs NBA, ce qui pourrait lui coûter une suspension à vie de la NBA, l'arrière des Pistons croule également sous les problèmes financiers.

Des dettes en tout genre, allant du coiffeur au dentiste en passant par des prêts relais et investissements financiers douteux, se sont accumulées pour culminer aujourd'hui à hauteur de 8 millions de dollars ! Le dernier épisode en date implique des sommes bien moins folles, mais témoigne de sa négligence, ou de sa phobie administrative. Surtout, elles ont abouti à une expulsion pure et simple de son domicile, un appartement de luxe à Detroit où il était locataire, suite à une décision de justice exécutée mercredi.

Son propriétaire l'a poursuivi deux fois cette année devant le tribunal du 36e district du Michigan pour un total de 21 505 dollars de loyers impayés. La première affaire a été classée sans suite en mars, mais le tribunal a rendu une ordonnance d'expulsion dans la deuxième affaire pour un impayé de 7 355 dollars auquel le shooteur des Pistons n'a pas daigné répondre. Pour à peine plus de 20 000 dollars, Malik Beasley se retrouve à nouveau dans la rubrique faits divers !

Beasley promet de “détruire” quiconque se trouvera devant lui

La manière forte a été employée et le joueur devrait rapidement régler le problème. Il lui restera ensuite à répondre à l'enquête du FBI pour suspicion de paris afin pouvoir tourner la page, et surtout de pouvoir signer une prolongation de contrat aux Pistons. La franchise du Michigan avait mis sur la table une prolongation de 42 millions de dollars sur trois ans avant de la retirer, le temps que lumière soit faite sur cette affaire.

Un pactole qui devait permettre au joueur de remonter la pente financièrement, alors qu'il sortait sans doute de sa meilleure saison sur le plan sportif. Sur les réseaux sociaux, il a promis de répondre sur les terrains ! “Les gens disaient des choses insensées dans les médias, les gens me jugent. Je vais vous dire une chose : j’ai des choses à prouver, je suis prêt à détruire quiconque se trouvera devant moi, je suis prêt à prouver à nouveau que j’ai ma place dans cette ligue.”

Malik Beasley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 DEN 22 8 45.2 32.1 80.0 0.2 0.5 0.8 0.5 0.5 0.3 0.4 0.0 3.8 2017-18 DEN 62 9 41.0 34.1 66.7 0.2 0.9 1.1 0.5 0.6 0.2 0.4 0.1 3.2 2018-19 DEN 81 23 47.4 40.2 84.8 0.4 2.0 2.5 1.2 1.4 0.7 0.7 0.1 11.3 2019-20 * All Teams 55 22 42.5 38.8 81.8 0.3 2.4 2.7 1.4 1.4 0.7 1.0 0.1 11.2 2019-20 * DEN 41 18 38.9 36.0 86.8 0.2 1.7 1.9 1.2 1.2 0.8 0.9 0.1 7.9 2019-20 * MIN 14 33 47.2 42.6 75.0 0.6 4.4 5.1 1.9 1.9 0.6 1.5 0.1 20.7 2020-21 MIN 37 33 44.0 39.9 85.0 0.8 3.6 4.4 2.4 1.7 0.8 1.6 0.2 19.6 2021-22 MIN 79 25 39.1 37.7 81.7 0.3 2.5 2.9 1.5 1.1 0.5 0.5 0.2 12.1 2022-23 * All Teams 81 26 39.5 35.7 76.9 0.4 3.1 3.5 1.5 1.3 0.8 1.1 0.1 12.7 2022-23 * UTH 55 27 39.6 35.9 84.1 0.5 3.1 3.6 1.7 1.4 0.8 1.1 0.1 13.4 2022-23 * LAL 26 24 39.2 35.3 61.9 0.3 3.0 3.3 1.2 1.2 0.8 1.2 0.0 11.1 2023-24 MIL 79 30 44.3 41.3 71.4 0.5 3.2 3.7 1.4 2.0 0.7 0.7 0.1 11.3 2024-25 DET 82 28 43.0 41.6 67.9 0.6 2.0 2.6 1.7 1.5 0.9 1.0 0.1 16.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.