J.B. Bickerstaff ravi de retrouver la polyvalence de Caris LeVert

Signé par Detroit cet été, Caris LeVert retrouve donc J.B. Bickerstaff, un entraîneur qu’il a connu pendant deux saisons et demie du côté de Cleveland. Des retrouvailles qui permettent à l’arrière/ailier de ne pas arriver en terrain totalement inconnu puisque les schémas de jeu des Pistons possèdent beaucoup de points communs avec ce qu’il a pu connaître aux Cavaliers.

« En défense, c’est très similaire et en attaque beaucoup de concepts sont identiques » explique Caris LeVert. « On utilise la polyvalence de nombreux gars qui sont capables de tirer, de dribbler ou encore de passer. »

Des qualités possédées par Caris LeVert et qu’il a déjà eues l’occasion de mettre en œuvre sous J.B. Bickerstaff. Face aux blessures de Donovan Mitchell et de Darius Garland survenues lors de la saison 2023/24, le natif de Columbus dans l'Ohio avait eu davantage la balle en main pour organiser le jeu. Un choix payant puisqu’il tournait à 5.1 passes de moyenne, son plus haut total depuis la saison 2020/21 à une époque où il évoluait à Brooklyn.

Une adaptabilité à toute épreuve

« On lui a demandé de faire tellement de choses à Cleveland » se souvient l’entraîneur des Pistons. « Il a été titulaire et il a réalisé un match à 40 points. Il a également joué en sortie de banc, mais on lui demandait aussi parfois de défendre le meilleur joueur adverse. »

Si J.B. Bickerstaff sait qu’il peut compter sur Caris LeVert pour organiser le jeu sur certaines séquences, il a également pu constater qu'il pouvait jouer sans le ballon aux côtés de Cade Cunningham.

« En ayant passé autant de temps avec lui, j’ai pu me rendre compte que c’était un des joueurs les plus polyvalents que j’aie jamais eus » apprécie J.B. Bickerstaff. « Si vous voulez qu’il remonte le ballon, il peut le faire. Si vous voulez qu’il joue sans le ballon en tant que seconde option, il peut le faire aussi. Il peut également espacer le jeu grâce à sa capacité à mettre des tirs de loin. Il apporte énormément de polyvalence. »

Caris LeVert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 BRK 57 22 45.0 32.1 72.0 0.4 2.9 3.3 1.9 1.6 0.9 1.0 0.1 8.2 2017-18 BRK 71 26 43.5 34.7 71.1 0.7 2.9 3.7 4.2 2.2 1.2 2.2 0.3 12.1 2018-19 BRK 40 27 42.9 31.2 69.1 0.9 2.9 3.8 3.9 1.9 1.1 1.7 0.3 13.7 2019-20 BRK 45 30 42.5 36.4 71.1 1.1 3.1 4.2 4.4 1.8 1.2 2.6 0.2 18.7 2020-21 * All Teams 47 32 44.1 32.6 81.1 0.7 3.9 4.6 5.2 2.2 1.4 2.2 0.6 20.2 2020-21 * IND 35 33 44.3 31.8 82.2 0.7 4.0 4.6 4.9 2.4 1.5 2.2 0.7 20.7 2020-21 * BRK 12 28 43.5 34.9 76.5 0.8 3.5 4.3 6.0 1.7 1.1 2.2 0.5 18.5 2021-22 * All Teams 58 31 44.4 32.0 75.6 0.7 2.9 3.7 4.3 2.3 0.9 1.9 0.4 17.0 2021-22 * IND 39 31 44.7 32.3 76.0 0.8 3.1 3.8 4.4 2.3 0.9 1.9 0.5 18.7 2021-22 * CLE 19 30 43.5 31.3 74.5 0.7 2.7 3.4 3.9 2.1 0.8 1.7 0.3 13.6 2022-23 CLE 74 30 43.1 39.2 72.2 0.7 3.1 3.8 3.9 2.3 1.0 1.6 0.3 12.1 2023-24 CLE 68 29 42.1 32.5 76.6 0.6 3.5 4.1 5.1 1.8 1.1 1.7 0.5 14.0 2024-25 * All Teams 64 25 46.7 37.3 71.0 0.6 2.5 3.2 3.4 1.5 0.9 1.2 0.5 12.1 2024-25 * CLE 38 24 45.3 40.5 69.9 0.6 2.2 2.8 3.7 1.3 0.9 1.3 0.5 10.2 2024-25 * ATL 26 27 48.2 33.8 72.2 0.7 3.0 3.7 2.9 2.0 0.9 1.0 0.5 14.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.