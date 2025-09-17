La peur de froisser Kawhi Leonard a-t-elle perdu les Clippers ?

Pour ESPN, Baxter Holmes détaille dans un long article la façon dont les Clippers se sont continuellement pliés aux exigences de Kawhi Leonard et de son entourage, depuis qu’il a rejoint la franchise en 2019.

La première ? L'associer avec Paul George, qui évoluait alors au Thunder. Déterminé à changer l'image de la franchise, marquée par les années Sterling, Steve Ballmer voulait aussi sortir de l'ombre des Lakers. Pour cela, il fallait gagner, et il fallait des stars. Tout juste titré avec les Raptors, Kawhi Leonard était donc la recrue idéale.

Alors, pour l'attirer, la franchise de Los Angeles a accepté sa requête et récupérer Paul George en échange de Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari, cinq premiers tours de Draft et deux « swap » au premier tour…

La santé, un sujet tabou aux Clippers

L'échange a donc permis au Thunder de récupérer « SGA » mais également Jalen Williams, obtenu avec un choix de Draft des Clippers en 2022. Dès le début, de nombreux membres de l'organisation des Clippers estimaient d'ailleurs que l'échange était trop déséquilibré, et risquait de placer Los Angeles dans la situation de Brooklyn, qui avait lâché quelques années plus tôt une montagne de choix de Draft afin de récupérer les vieillissants Paul Pierce et Kevin Garnett. De quoi plomber la reconstruction de la franchise pendant de longues années.

Néanmoins, Steve Ballmer a estimé que le jeu en valait la chandelle avec Kawhi Leonard et ESPN rappelle toutes les concessions accordées à « The Klaw », notamment au sujet de sa gestion médicale.

L'état de santé de l'ailier est ainsi un sujet particulièrement sensible aux Clippers, qui avaient peur de vexer leur joueur, et ses proches, en dévoilant trop de choses sur la place publique. Si les Spurs, l'organisation la plus respectée du sport US, n'avaient pas réussi à gérer Kawhi Leonard, c’est qu’il fallait redoubler de précaution.

Ainsi, en novembre 2019, les Clippers ont pris une drôle d'amende. Alors que Los Angeles recevait Milwaukee, la recrue devait faire l'impasse sur la rencontre. Face à la presse, Doc Rivers expliquait pourtant que « tout allait bien » pour l'ailier. Sauf qu'un journaliste avait des informations différentes, et a demandé des informations à la NBA. Cette dernière a alors posé des questions… et s'est rendu compte que Kawhi Leonard n'allait pas forcément bien.

Les Clippers ont alors reçu une amende de 50 000 dollars pour leur manque de transparence. C'est depuis une constante, les blessures de « The Klaw » étant « cachées » le plus longtemps possible. Lors des playoffs 2020/21, le club avait ainsi attendu la fin de saison pour confirmer la rupture d'un ligament croisé du genou de son joueur…

Des concessions… mais jusqu'à où ?

L'an passé, le staff de Team USA n'a ainsi appris que fin juin que Kawhi Leonard avait été opéré du genou deux mois auparavant. L'intéressé pensait pouvoir utiliser le training camp de l'équipe américaine pour récupérer, afin de participer aux JO de Paris, mais du côté de la fédération américaine, on avait préféré le renvoyer chez lui.

Globalement, les membres de l'organisation des Clippers qui témoignent auprès d'ESPN décrivent un club effrayé à l'idée de froisser Kawhi Leonard, et de provoquer un divorce, comme aux Spurs. Ce n'est pas forcément un cas isolé en NBA, où les superstars font l'objet d'une attention spéciale. Le problème, c'est que les demandes de l'ailier et de son entourage, en particulier de son oncle, Dennis Robertson, sont par contre assez uniques.

Comme aux Lakers et aux Raptors, « Uncle Dennis » avait réclamé aux Clippers « des parts de l'équipe, l'accès à un avion privé, une maison et des revenus publicitaires garantis hors terrain », assure ainsi Baxter Holmes.

La franchise assure avoir refusé ces demandes illégales, mais elle a fait pas mal d'autres concessions, en engageant notamment des proches de Kawhi Leonard (qui expliquent désormais qu'ils reversaient une partie de leur salaire aux Clippers à Dennis Robertson), ce qui a déclenché plusieurs procès, dont certains sont toujours en cours. Kawhi Leonard avait aussi obtenu le droit de vivre à San Diego, et de venir à Los Angeles par hélicoptère, même s'il a ensuite déménagé. Il avait également obtenu des obligations média allégées, ainsi qu'un marketing individualisé.

Mais la question est surtout de savoir jusqu'où Steve Ballmer était prêt à aller pour construire autour de Kawhi Leonard. Et dans quelle mesure il était disposé à contourner les règles de la NBA pour y parvenir…

Kawhi Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 SAN 64 24 49.3 37.6 77.3 1.6 3.5 5.1 1.1 1.4 1.3 0.7 0.4 7.9 2012-13 SAN 58 31 49.4 37.4 82.5 1.1 4.9 6.0 1.6 1.7 1.7 1.1 0.6 11.9 2013-14 SAN 66 29 52.2 37.9 80.2 1.2 5.1 6.2 2.0 1.9 1.7 1.2 0.8 12.8 2014-15 SAN 64 32 47.9 34.9 80.2 1.3 5.9 7.2 2.5 2.0 2.3 1.5 0.8 16.5 2015-16 ☆ SAN 72 33 50.6 44.3 87.4 1.3 5.5 6.8 2.6 1.8 1.8 1.5 1.0 21.2 2016-17 ☆ SAN 74 33 48.5 38.0 88.0 1.1 4.7 5.8 3.5 1.6 1.8 2.1 0.7 25.5 2017-18 SAN 9 23 46.8 31.4 81.6 0.7 4.0 4.7 2.3 1.0 2.0 1.8 1.0 16.2 2018-19 ☆ TOR 60 34 49.6 37.1 85.4 1.3 6.0 7.3 3.3 1.4 1.8 2.0 0.4 26.6 2019-20 ☆ LAC 57 32 47.0 37.8 88.6 0.9 6.1 7.1 4.9 2.0 1.8 2.6 0.6 27.1 2020-21 ☆ LAC 52 34 51.2 39.8 88.5 1.1 5.4 6.5 5.2 1.6 1.6 2.0 0.4 24.8 2022-23 LAC 52 34 51.2 41.6 87.1 1.1 5.4 6.5 3.9 1.6 1.4 1.7 0.5 23.8 2023-24 ☆ LAC 68 34 52.5 41.7 88.5 1.2 4.9 6.1 3.6 1.4 1.6 1.8 0.9 23.7 2024-25 LAC 37 32 49.8 41.1 81.0 0.9 5.0 5.9 3.1 1.5 1.6 1.9 0.5 21.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.