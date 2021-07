Opéré du genou, Kawhi Leonard devrait revenir en 2022

Touché au genou droit à la fin de la 4e manche face au Jazz après un contact avec Joe Ingles, Kawhi Leonard souffrait bien d’une grave blessure puisque les Clippers ont révélé qu’il venait de se faire opérer d’une rupture partielle d’un ligament croisé.

Dans son communiqué, la franchise ne donne pas de timing pour son retour sur les terrains, mais il s’agit de la même blessure que Spencer Dinwiddie et le meneur des Nets, touché le 28 décembre dernier, a manqué tout le reste de la saison. Il faut donc envisager que Leonard soit absent au moins six mois, et qu’il ne revienne qu’en 2022.

Free agent ou pas ?

C’est un énorme coup dur pour le joueur, mais aussi pour les Clippers, alors même que Leonard a la possibilité de tester le marché cet été en faisant une croix sur une saison à 36 millions de dollars. Pour le joueur, cela ne change finalement rien puisqu’il peut décider d’aller au bout de son contrat, et attendre 2022 pour être free agent.

Pour les Clippers, c’est plus problématique. Si Leonard décide de tester le marché, seront-ils enclins à lui offrir le maximum (176 millions de dollars sur quatre ans…) alors qu’il vient de se blesser gravement, et qu’il manque entre 15 et 20 matches chaque année ? La question sera la même pour les éventuelles franchises intéressées par ses services.