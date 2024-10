Tampering, mauvaise gestion de ses blessures… L’ancien préparateur physique de Kawhi Leonard charge les Clippers

C’est une plainte qui va faire du bruit, et dont les Clippers se seraient bien passés. Car alors que Kawhi Leonard est actuellement à l’infirmerie, son ancien préparateur physique personnel charge la franchise de Steve Ballmer.

Dans un premier temps, Randy Shelton explique avoir été au cœur de l’opération séduction des Clippers, afin de faire signer « The Klaw » en 2019. Proche de l’ailier depuis son passage à San Diego State, où il officiait, il assure ainsi avoir été contacté dès 2017 par les Clippers, afin d’obtenir des informations sur la santé de Kawhi Leonard, alors que les relations se détérioraient entre le joueur et les Spurs, suite à ses blessures.

De fait, Randy Shelton a rejoint les Clippers dès que Kawhi Leonard a signé avec l’équipe. Sauf qu’il assure dans sa plainte avoir rapidement été tenu à l’écart des décisions importantes, notamment celles concernant « The Klaw ».

Les Clippers nient en bloc

Il soutient que la franchise de Los Angeles a mal géré les blessures du joueur, accélérant ses retours au jeu malgré les risques. Il explique pourtant avoir exprimé ses craintes sur le sujet à Lawrence Frank, sans avoir été écouté. En juillet 2023, les Clippers avaient fini par le licencier, et c’est pour ça qu’il porte désormais plainte.

Il réclame ainsi une somme « importante », des salaires impayés ainsi que des frais et dépenses non remboursés.

« Nous espérons que le procès de notre client rappellera aux Clippers que leurs joueurs ne sont pas uniquement des valeurs monétaires, mais des êtres humains qui ont besoin de programmes de santé et de récupération adéquats – et non précipité – pour leur carrière et leur vie par la suite », déclarent les avocats de Randy Shelton.

Du côté des Clippers, on nie en bloc, tant le « tampering » que la mauvaise gestion des blessures.

« Les réclamations de M. Shelton ont fait l’objet d’une enquête et ont été jugées sans fondement. Nous avons honoré le contrat de travail de M. Shelton et l’avons payé intégralement », répond la franchise. « Ce procès est une tentative tardive d’ébranler les Clippers sur la base d’accusations dont M. Shelton sait qu’elles sont fausses. »