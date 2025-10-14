30 jours/30 équipes : Orlando Magic

En progression constante grâce aux arrivées de Franz Wagner et Paolo Banchero, Orlando a été freiné dans son élan en 2024/25 par les blessures de ses joueurs majeurs.

Mais le Magic ne s'est pas contenté d'espérer désemplir son infirmerie. Alors que l'Est est dépeuplé de nombreuses stars parties ou sur le flanc, la franchise de Floride s'est trouvé son troisième larron pour viser les sommets avec Desmond Bane. Une belle opération, qui pourrait donner de grosses ambitions au 7e de l'Est la saison passée.

Desmond Bane vient accompagner le duo Banchero – Wagner et apporter une option offensive supplémentaire à une équipe en difficulté dans ce secteur. Le tandem s'est rapproché des cinq meilleurs duos de la ligue en points par match cumulés (50.1, 6e de NBA), mais a surtout porté l'écrasante majorité des responsabilités en attaque avec 47.5% des points de l'équipe. Le problème, c'est que lorsque vos deux leaders comptent à eux deux près de 60 matchs manqués, et que vos deux meilleurs marqueurs suivants, Jalen Suggs et Mo Wagner, n'ont pu prendre part qu'à 35 et 30 rencontres, vos chances sont forcément drastiquement limitées.

Le Magic espère désormais mettre cette malchance derrière lui, même si Desmond Bane n'est pas non plus réputé pour sa durabilité (26 matchs loupés en moyenne ces trois dernières saisons). L'ancien joueur des Grizzlies doit être le chaînon manquant de cette équipe, grâce à sa capacité à créer, pour lui comme pour les autres, dans une équipe sans véritable meneur classique. Un problème que les dirigeants ont aussi en partie résolu en signant Tyus Jones, un des « point guards » les plus sûrs de NBA. Le shoot extérieur, une des principales lacunes de l'effectif du coach Jamahl Mosley, devrait être renforcé par Desmond Bane mais aussi par la draft de Jase Richardson.

L'été semble ainsi réussi, d'autant que les départs enregistrés ne devraient pas laisser trop de regrets à Orlando. Seule inconnue, le banc devra se montrer à la hauteur malgré sa jeunesse. Anthony Black sera attendu pour prendre le relais de Cole Anthony comme principale étincelle au scoring, alors que Tristan Da Silva, Jett Howard, Jase Richardson ou encore le Français Noah Penda ont tous moins de 25 ans.

Un noyau de joueurs qui se connaît désormais bien, et des recrues qui tombent à pic sur les principales limites de l'effectif ? Le Magic a une bonne tête de trouble-fête à l'Est.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Desmond Bane, Jamal Cain (two-way), Tyus Jones, Jase Richardson (draft), Orlando Robinson (two-way), Noah Penda (draft)

Départs : Cole Anthony, Kentavious Caldwell-Pope, Gary Harris, Caleb Houstan, Cory Joseph

LE JOUEUR À SUIVRE : DESMOND BANE

Il ne sera ni la première, ni la deuxième option à Orlando, comme il l'a été si régulièrement ces dernières années à Memphis au gré des blessures. Mais Desmond Bane devrait se fondre sans difficulté à Orlando tant ses qualités collent à merveille avec les besoins du Magic.

L'expérience Kentavious Caldwell-Pope, qui devait être le 3&D idéal pour un jeune outsider ambitieux, a tourné court tant KCP n'a jamais retrouvé son adresse en Floride. Soit tout ce que Desmond Bane peut amener, avec ses 41 % à 3-points en carrière, et avec des volumes importants. Il devrait profiter d'autant d'espaces, si ce n'est plus encore avec Banchero, Wagner voire Suggs, qu'il n'en bénéficiait à Memphis avec Ja Morant et Jaren Jackson Jr.

Solide défenseur et créateur sous-estimé (5,5 et 5,3 passes décisives par match ces deux dernières saisons), il devrait occuper un rôle majeur. Le Magic n'a pas hésité à sacrifier plusieurs tours de Draft pour l'obtenir, et il doit être le complément qui manquait pour aller chercher le Top 4 de la Conférence.

Moyenne d'âge : 25 ans

Masse salariale : 207,2 millions de dollars (10e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

La saison 2024/25 ne doit ainsi être qu'un accident de parcours, la faute aux trop nombreuses blessures, qu'aucune franchise ou presque n'aurait été en mesure d'absorber sans logiquement baisser de niveau. En 2023/24, le Magic terminait cinquième de la Conférence Est avec 47 victoires, une de moins que les Cavaliers (4es) et deux de moins que les Bucks (3es). C'est là que doit se situer la plancher d'Orlando. Depuis, Paolo Banchero, Franz Wagner et Jalen Suggs ont encore pris du galon. Et l'arrivée de Desmond Bane élève encore le niveau moyen du cinq de départ.

Paolo Banchero n'a encore que 22 ans et ne devrait faire que progresser. Même scénario pour Franz Wagner, lui aussi plus tranchant et complet chaque saison. Pour peu que Jalen Suggs revienne bien de sa blessure au genou et que l'impact de Desmond Bane aide ses coéquipiers à trouver plus d'espaces et d'efficacité au tir, le Magic pourrait alors compter un des cinq majeurs les plus intéressants de la ligue.

Avec une attaque attendue en (large ?) progrès et une défense toujours aussi physique et étouffante, il y a de nombreuses raisons de croire à un avantage du terrain pour débuter les playoffs.

LE PIRE SCÉNARIO

Plus fort sur le papier, ce Magic dépendra surtout de sa capacité à pouvoir être au complet. La saison dernière, le cinq de départ attendu n'a pu jouer que six matchs ensemble… Et pour des résultats décevants (+/- de -2,8). Jalen Suggs et Mo Wagner devraient déjà manquer à l'appel pour la reprise de la saison. Le banc devrait être mis à contribution, et devra se montrer à la hauteur comme il a su le faire la saison dernière, malgré son rajeunissement.

L'intégration de Desmond Bane aux côtés de deux joueurs qui ont autant besoin du ballon que Paolo Banchero et Franz Wagner nécessitera un peu d'adaptation. Et toutes proportions gardées, nombreux étaient ceux qui voyaient en Kentavious Caldwell-Pope un accord quasi parfait avec cette équipe, pour les résultats que l'on connaît. Dans une conférence Est déplumée, ne pas grimper dans la hiérarchie serait un vrai échec pour le Magic.

CONFÉRENCE OUEST 15 – Jazz 14 – Pelicans 13 – Kings 12 – Suns 11 – Blazers 10 – Grizzlies 9 – Spurs 8 – Mavericks 7 – Warriors 6 – … 5 – … 4 – … 3 – … 2 – … 1 – …