Matchs
NBA hier
Matchs
hier
NYK
PHI
NOR
MEL
Pariez en ligne avec Unibet
  • 100€ offertsLa suite →

Noah Penda et Jase Richardson, des rookies studieux pour le Magic

Publié le 3/10/2025 à 10:43 Twitter Facebook

NBA – Noah Penda et Jase Richardson ont eu l’occasion d’effectuer leurs premiers pas avec leurs nouveaux coéquipiers. L’occasion pour eux de se démarquer grâce à leur envie d’apprendre.

Noah PendaNoah Penda et Jase Richardson, les deux rookies du Magic, ont disputé leurs premiers vrais entraînements en NBA et ont déjà pu avoir un premier aperçu de l’intensité physique présente dans la Grande Ligue, qui est bien différente de celle rencontrée en Summer League.

« Tous les jours, j’apprends quelque chose de différent de la part d’un nouveau gars » apprécie ainsi Jase Richardson. « Le premier jour, j’ai pris un coup d’épaule de Desmond Bane. C’est impossible de se préparer à ça. La NBA est une ligue très physique donc je vais devenir plus fort et je vais continuer de m’améliorer. »

Pour se préparer à leurs grands débuts en NBA, qui auront officiellement lieu le 22 octobre face au Heat, les deux rookies vont tenter de se servir du camp d’entraînement et des quelques matchs de présaison pour se créer une place dans la rotation de Jamahl Mosley. Pour cela, ils doivent vite assimiler les schémas de jeu de l’équipe alors que, sur le terrain, l’entraîneur d’Orlando compte sur eux pour apporter beaucoup d’énergie.

Déjà adoubés par leurs coéquipiers

« Je me sens à l'aise lorsque je mets de l'énergie sur le terrain » avoue Noah Penda. « Cela me permet de me sentir impliqué dans l’équipe et c’est un bon moyen pour gagner le respect des autres. Je m’assure d’être là où mes coéquipiers veulent que je sois. Être au bon endroit au bon moment est la chose la plus importante sur le terrain, cela dépend de mon positionnement, mais aussi beaucoup de la communication. »

Cette envie d’apprendre ravit leurs nouveaux coéquipiers, à commencer par Paolo Banchero qui ne tarit pas d’éloges au sujet du Français : « J’aime beaucoup Noah [Penda]. C’est quelqu’un qui ne parle pas beaucoup, mais sur le terrain, c’est l’inverse. Il est très dynamique, il joue vraiment dur et il sent vraiment bien le jeu en attaque. Il sait quand il doit faire des passes ou quand il doit jouer en équipe, j’apprécie beaucoup ce que je vois. »

Wendell Carter Jr. complète sur Jase Richardson : « Ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il a directement montré ce qu’il pouvait apporter à cette équipe. C’est un joueur fantastique et un super élève. Quand il a tort, il demande des conseils. Quand il a raison, il parle de ce qu’il sait faire. J’apprécie beaucoup sa compétitivité. »

Tirs Rebonds
Joueurs MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Bp Int Ct Fte Pts
Paolo Banchero 46 34.4 45.2 32.0 72.7 1.1 6.4 7.5 4.8 3.0 0.8 0.6 2.1 25.9
Franz Wagner 61 33.2 46.3 29.5 87.1 0.9 4.7 5.6 4.7 2.3 1.2 0.3 2.4 23.8
Jalen Suggs 35 28.6 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.9 1.5 0.9 2.8 16.2
Moe Wagner 30 18.8 56.2 36.0 71.8 1.3 3.6 4.9 1.4 1.6 0.8 0.4 1.8 12.9
Anthony Black 78 24.2 42.3 31.8 76.1 0.7 2.3 2.9 3.1 1.8 1.1 0.6 2.1 9.4
Cole Anthony 67 18.4 42.4 35.3 82.3 0.7 2.4 3.0 2.9 1.5 0.7 0.5 2.3 9.4
Wendell Carter, Jr. 68 25.9 46.0 23.4 73.7 2.2 5.0 7.2 2.0 1.1 0.8 0.6 2.9 9.1
Kentavious Caldwell-pope 77 29.6 43.9 34.2 86.3 0.4 1.8 2.2 1.8 0.8 1.3 0.4 1.8 8.7
Tristan Da Silva 74 22.0 41.2 33.5 87.3 1.0 2.3 3.3 1.5 0.8 0.4 0.2 1.3 7.2
Goga Bitadze 70 20.4 61.1 10.7 63.9 2.4 4.2 6.6 2.0 1.0 0.7 1.4 2.1 7.2
Jonathan Isaac 71 15.4 41.4 25.8 68.2 1.7 2.7 4.4 0.6 0.5 0.9 1.1 1.3 5.4
Trevelin Queen 31 13.9 38.1 28.6 85.7 0.8 0.9 1.7 1.2 0.7 1.0 0.3 1.2 4.9
Jett Howard 60 11.7 37.4 29.6 69.6 0.3 0.8 1.2 0.7 0.6 0.2 0.2 1.1 4.5
Caleb Houstan 58 13.6 42.1 40.0 88.2 0.3 1.0 1.3 0.6 0.2 0.4 0.1 1.1 4.1
Cory Joseph 50 12.2 40.3 36.4 77.8 0.3 1.1 1.5 1.4 0.4 0.5 0.1 1.0 3.5
Gary Harris 48 14.8 38.3 35.6 58.3 0.4 0.9 1.3 0.6 0.4 0.5 0.3 0.9 3.0
Mac Mcclung 2 5.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.5 0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

Suivez toute l'actualité NBA sur la chaîne WhatsApp de Basket USA

Suivez nous également sur Google Actualités

Par Thibault Mairesse
Tags →
Le fil info en direct
Commentaires
Forum (et HS)  |   +  |   Règles et contenus illicites  |  
Afficher les commentaires

Orlando Magic en 1 clic

Toute l’info NBA en continu

Afficher les actus NBA suivantes