Noah Penda et Jase Richardson, des rookies studieux pour le Magic

Noah Penda et Jase Richardson, les deux rookies du Magic, ont disputé leurs premiers vrais entraînements en NBA et ont déjà pu avoir un premier aperçu de l’intensité physique présente dans la Grande Ligue, qui est bien différente de celle rencontrée en Summer League.

« Tous les jours, j’apprends quelque chose de différent de la part d’un nouveau gars » apprécie ainsi Jase Richardson. « Le premier jour, j’ai pris un coup d’épaule de Desmond Bane. C’est impossible de se préparer à ça. La NBA est une ligue très physique donc je vais devenir plus fort et je vais continuer de m’améliorer. »

Pour se préparer à leurs grands débuts en NBA, qui auront officiellement lieu le 22 octobre face au Heat, les deux rookies vont tenter de se servir du camp d’entraînement et des quelques matchs de présaison pour se créer une place dans la rotation de Jamahl Mosley. Pour cela, ils doivent vite assimiler les schémas de jeu de l’équipe alors que, sur le terrain, l’entraîneur d’Orlando compte sur eux pour apporter beaucoup d’énergie.

Déjà adoubés par leurs coéquipiers

« Je me sens à l'aise lorsque je mets de l'énergie sur le terrain » avoue Noah Penda. « Cela me permet de me sentir impliqué dans l’équipe et c’est un bon moyen pour gagner le respect des autres. Je m’assure d’être là où mes coéquipiers veulent que je sois. Être au bon endroit au bon moment est la chose la plus importante sur le terrain, cela dépend de mon positionnement, mais aussi beaucoup de la communication. »

Cette envie d’apprendre ravit leurs nouveaux coéquipiers, à commencer par Paolo Banchero qui ne tarit pas d’éloges au sujet du Français : « J’aime beaucoup Noah [Penda]. C’est quelqu’un qui ne parle pas beaucoup, mais sur le terrain, c’est l’inverse. Il est très dynamique, il joue vraiment dur et il sent vraiment bien le jeu en attaque. Il sait quand il doit faire des passes ou quand il doit jouer en équipe, j’apprécie beaucoup ce que je vois. »

Wendell Carter Jr. complète sur Jase Richardson : « Ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il a directement montré ce qu’il pouvait apporter à cette équipe. C’est un joueur fantastique et un super élève. Quand il a tort, il demande des conseils. Quand il a raison, il parle de ce qu’il sait faire. J’apprécie beaucoup sa compétitivité. »