La polyvalence, l’arme numéro 1 du Magic ?

Dans une conférence Est très ouverte en raison des malheurs des Pacers et des Celtics, le Magic a le profil idéal pour jouer les trouble-fêtes et imiter, pourquoi pas, les Pacers qui s'étaient invités jusqu'en finale NBA.

Pour cela, la franchise s'est offert les services de Desmond Bane, mais aussi de Tyus Jones, et elle a prolongé ses deux pépites : Paolo Banchero et Franz Wagner.

Pour l'ancien arrière des Grizzlies, la qualité première de ce groupe, c'est la polyvalence avec des éléments comme Jalen Suggs, le duo Banchero/Wagner, Wendell Carter Jr, ou lui-même.

« Nous pouvons jouer dans tellement de configurations différentes. Nous avons beaucoup de créateurs, beaucoup de joueurs capables de faire des écrans, des gars capables de marquer en un-contre-un quand le jeu ralentit lorsqu'on arrive dans le money time » explique Desmond Bane. « Nous avons vraiment beaucoup d'armes. »

Naviguer dans les hauts et les bas de la saison régulière

Ce que Desmond Bane a appris à Memphis, c'est qu'il ne fallait pas s'enflammer. Mais l'arrière vient de passer plusieurs semaines avec ses nouveaux coéquipiers, et il est conquis par l'ambiance générale.

« C’est toujours facile de parler avec autant d’optimisme à ce moment de l’année. Mais en décembre, certains jouent bien, d’autres moins, certains sont dans la rotation, d’autres non. C’est à ce moment-là que les équipes doivent vraiment choisir : se serrer les coudes ou se diviser. Nous avons encore beaucoup de chemin à parcourir. C’est un long parcours. Mais nous avons de bonnes personnes dans le vestiaire, des gens qui travaillent dur et qui se soucient de l’équipe. Je pense que ça nous donne une chance. Et c’est tout ce qu’on peut demander. »

Pour lui, le Magic doit se concentrer sur lui-même, et ne pas regarder ce que font les autres.

« Il faut toujours aborder les choses de la même manière : au complet ou pas, il faut croire qu’on peut aller en finale NBA. Indiana est allé en finale de conférence à l’Est l’année d’avant et avait pourtant commencé lentement la saison suivante, mais ils ont su redresser la barre et jouer un excellent basket par la suite. Tant que tu gardes cette foi, la volonté de travailler, d’être coachable et de continuer à progresser, tout est possible. »