30 jours/30 équipes : Golden State Warriors

Les Warriors ont pris la fâcheuse habitude de réaliser des saisons régulières en forme de montagnes russes. La saison dernière, ils ont commencé sur les chapeaux de roue (12 victoires en 15 matchs), avant de perdre leur basket. Cette spirale négative a tout de même accouché de l'arrivée de Jimmy Butler et tout a changé.

Ils ont fini la saison en trombe, ont éliminé les Rockets au premier tour sans l'avantage du terrain, avant de voir un Stephen Curry bouillant sortir sur blessure lors du premier match du second tour à Minnesota. Malgré quatre défaites de suite pour terminer les playoffs, Golden State veut construire sur cette deuxième partie de saison en boulet de canon pour jouer les trouble-fêtes à l'Ouest… et montrer que leur dynastie n'est pas encore terminée.

Avant de pouvoir se lancer dans cette saison 2025/26, ils ont dû patienter tout l'été pour finaliser leur effectif. Pendant plusieurs mois, ils ont joué au poker menteur avec un Jonathan Kuminga qui souhaitait partir mais qui doit finalement ronger son frein. Il a ainsi rempilé au buzzer et Golden State a pu enfin officialiser un trio de recrues intéressantes. Al Horford, du haut de ses 39 ans, viendra apporter son adresse et sa défense. De'Anthony Melton fait son retour après avoir fait une forte impression la saison dernière avant de se blesser au genou. Et Seth Curry rejoint son frère pour donner un autre tireur d'élite à Steve Kerr.

Les Warriors entament donc cette nouvelle saison avec quatre joueurs majeurs à 35 ans ou plus, mais une profondeur de banc intéressante avec des vétérans et des jeunes joueurs (Podziemski, Kuminga, Moody, Post) qui viendront épauler Stephen Curry pour tenter de se hisser dans le Top 4 de leur conférence.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Al Horford, De'Anthony Melton, Seth Curry, Will Richard (draft), Alex Toohey (two-way)

Départs : Kevon Looney

LE JOUEUR À SUIVRE : BRANDIN PODZIEMSKI

11.2 points à 36% de réussite aux tirs, dont 32% à 3-points en 32 minutes de moyenne. Pour ses premiers playoffs, Brandin Podziemski a été dans le dur. Alors qu'il devait pouvoir seconder Stephen Curry et Jimmy Butler à la création et au scoring, l'ancien de Santa Clara a flanché. Sa maladresse a particulièrement fait mal. Paradoxalement, c'était peut-être l'une des meilleures choses qui pouvait arriver aux Warriors et à leur joueur…

Compétiteur acharné, Brandin Podziemski a gardé cette contre-performance à l'esprit pendant tout l'été pour progresser. Steve Kerr l'a d'ailleurs couvert de louanges pendant le training camp.

L'arrière entre dans sa troisième saison en pleine bourre. S'il arrive à franchir un cap, l'impact sera exponentiel pour Golden State. Vision, intelligence de jeu, confiance en lui, dur au mal… Il a toutes les qualités pour exceller dans le système de Steve Kerr. Et s'il parvient en plus à régler la mire, attention les dégâts ! Et c'est peut-être lui qui a la clé pour ces Warriors, qui ont besoin de soutien derrière leur « Big Three », pour viser haut.

Moyenne d'âge : 27,53 ans | Cinq majeur : 36 ans

Masse salariale : $214,1 millions de dollars (5e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Une saison réussie pour Golden State passe avant tout par une saison sans absence prolongée d'un des cadres de l'équipe. Leurs espoirs lors de la saison dernière se sont évaporés dès la blessure de Stephen Curry lors du Game 1 de leur demi-finale de conférence face à Minnesota. Les Warriors ont donc besoin d'accrocher le bon wagon dès les premières semaines de la saison pour gérer les vieilles jambes de Curry, Butler, Green et Horford avant les playoffs.

Depuis l'arrivée de Jimmy Butler, ils ont montré qu'ils avaient retrouvé leur assise défensive tout en pouvant négocier les minutes sans Stephen Curry de la meilleure des façons. Avec un Curry toujours aussi flamboyant, un Butler à l'aise dans le système de Steve Kerr, et un Draymond Green dans la course pour le titre de Défenseur de l'année, les Warriors peuvent espérer le Top 4 à l'Ouest.

Le « spacing » proposé par Al Horford et Quinten Post devrait ainsi permettre à Jonathan Kuminga, Brandin Podziemski et De'Anthony Melton d'attaquer le cœur des défenses adverses, et à Steve Kerr de pouvoir mieux utiliser ses « role players » comme Gary Payton II, Moses Moody et Seth Curry.

Si les papys de la Baie évitent les blessures et que Steve Kerr pianote efficacement sur ses options, désormais plus variées, les Warriors ont toujours de quoi faire peur. Et rêver d'un cinquième titre en onze ans ?

LE PIRE SCÉNARIO

Si Stephen Curry ou Jimmy Butler jouent moins de 60 matchs, les Warriors se retrouveront sans doute de nouveau dans le ventre mou de la conférence Ouest, luttant pour accrocher une place en play-in. Avec le départ de Kevon Looney, Al Horford devra répondre présent mais peut-il le faire pendant plus de six mois ?

Enfin, l'énigme Jonathan Kuminga plane toujours sur Golden State. Le Congolais est sûr d'être un Warrior jusqu'au 15 janvier, mais qu'elle sera son implication s'il continue d'être déçu par son temps de jeu ou son manque de responsabilités ? Les Warriors sont dans une situation délicate.

Ils doivent le faire jouer pour faire monter sa valeur en vue d'un transfert qui semble inévitable, mais ne peuvent pas sacrifier des victoires pour être compétitifs à l'Ouest. Un transfert au rabais serait catastrophique pour leur avenir, et pourrait même pousser les dirigeants à se diriger vers un « rebuild » prématuré.

