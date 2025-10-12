30 jours/30 équipes : Dallas Mavericks

Les chants « Fire Nico » ne vont peut-être pas disparaître de sitôt à l'American Airlines Center. Mais ils seront peut-être un peu moins forts à la rentrée du côté de Dallas. Non pas que le GM des Mavericks ait fait des merveilles pour se faire pardonner du départ de Luka Doncic vers les Lakers. Mais le coup de pouce du destin nommé Cooper Flagg devrait aider à panser un peu les plaies chez le finaliste 2024.

Premier choix de la Draft, tombé presque miraculeusement chez une équipe qui avait pourtant très peu de chances de l’obtenir, il symbolise l’espoir d’un renouveau après une saison catastrophique.

Du tremblement de terre Doncic à la grave blessure de Kyrie Irving, jusqu'aux (nouveaux) petits pépins d'Anthony Davis, les Mavericks ont eu leur lot de perturbations en 2024-2025.

Et l'élimination lors du play-in a été un mal pour un bien, puisque c'est elle qui a permis de mettre la main sur le joyau de cette cuvée. Cooper Flagg aura sans doute besoin d'un peu de temps d'adaptation comme tout bon rookie. Mais son talent et son implication des deux côtés du terrain pourraient en faire la future star de demain à Dallas.

Alors en attendant le retour de blessure de Kyrie Irving, qui pourrait reprendre début 2026 après sa rupture, l'ancien de Duke sera l'un des fers de lance de ces Mavericks à l'effectif séduisant… mais sous conditions. Anthony Davis est revenu de l’intersaison visiblement hors de forme — une inquiétude légitime au vu de ses antécédents médicaux. Dallas doit désormais espérer que l'ancien joueur des Pelicans et des Lakers parvienne à rester à peu près en forme comme lors de la saison 2023/24 (76 matchs) pour enfin aligner toutes ses forces vives en même temps. Le tandem Irving – Davis n'a pu cumuler que 25 minutes de jeu la saison passée…

Avec Klay Thompson pour écarter le jeu, Dereck Lively II pour protéger le cercle et des « role players » très sérieux en sortie de banc (P.J. Washington, Naji Marshall, Daniel Gafford…), l'entraîneur Jason Kidd peut s'appuyer sur un groupe calibré pour les playoffs. Et cela, même avec D'Angelo Russell comme meneur intérimaire le temps de la convalescence de Kyrie Irving.

Dallas est une sorte d'outsider sous conditions, principalement liées à l'état de santé de ses joueurs majeurs. Mais si le vent tourne dans le Texas, ces Mavs ont de quoi rapidement retrouver le Top 6 de l'Ouest.

LES MOUVEMENTS DE L’ÉTÉ

Arrivées : Cooper Flagg (draft), Miles Kelly (two-way), Ryan Nembhard (two-way), D'Angelo Russell

Départs : Spencer Dinwiddie

LE JOUEUR À SUIVRE : COOPER FLAGG

1,8%, ça peut changer le destin d'une carrière. C'était la probabilité pour que Cooper Flagg atterrisse à Dallas, ou en tout cas que les Mavericks obtiennent le premier choix de la dernière Draft.

Cooper Flagg va débarquer dans un contexte rarissime pour un « first pick » : intégrer d'emblée un effectif compétitif avec lequel il apprendra le métier aux côtés de stars NBA. Un statut qu'il pourrait rapidement briguer s'il confirme toutes ses prédisposions affichées au lycée puis durant sa saison à Duke.

Cooper Flagg peut à peu près tout faire et ne souffre d'aucune lacune évidente dans son jeu. Grand et solide physiquement, il semble en mesure de rivaliser avec la majorité des ailiers dès ses premiers pas professionnels. Technique sur jeu placé, qualités athlétiques en transition, altruisme, intelligence, instinct en défense…

L'ancien Blue Devil va contribuer immédiatement. Reste à savoir si Jason Kidd et les Mavs comptent lui donner aussi rapidement les clés du camion dans un effectif bien loti en noms ronflants. La confiance semble de mise, puisqu'il est évoqué que Cooper Flagg puisse par séquences mener le jeu de Dallas en l'absence de Kyrie Irving.

Moyenne d'âge : 27,5 ans

Masse salariale : 218,4 millions de dollars (3e)

LE SCÉNARIO IDÉAL

Pour peu que tous les astres s'alignent, Dallas a le profil parfait pour faire un coup en fin de saison. Les Mavericks vont avoir le temps d'intégrer Cooper Flagg à leur jeu lors des premières semaines de la saison régulière, tout en s'appuyant sur Anthony Davis pour gagner des matchs par sa domination près du cercle. L'effectif assez dense pourrait même permettre à Jason Kidd et son staff d'économiser en partie « AD » au fil de la saison sans voir le niveau de jeu global s'effondrer.

Le décor serait planté pour un retour progressif de Kyrie Irving pour le dernier tiers de la saison, dans un groupe qui a travaillé ses automatismes sans se brûler les ailes.

Avec Anthony Davis niveau All-Star, voire meilleur défenseur de la saison, Cooper Flagg en rookie phénomène et un Klay Thompson que les défenses ne pourraient couvrir en permanence face à la profusion de joueurs de talent, les Mavericks pourraient tutoyer les 50 victoires. Et arriver lancés en playoffs, où il ne ferait pas bon les jouer… si (et toujours si) l'infirmerie n'est pas aussi pleine que ces derniers mois.

LE PIRE SCÉNARIO

On ne s'en fait pas trop pour Cooper Flagg, grand favori pour le titre de Rookie of the Year. Autour de lui en revanche, Dallas avance sur des sables mouvants. La date de retour de Kyrie Irving n'est pas encore connue, et une blessure au genou survenue en mars dernier pourrait prendre du temps à complètement être guérie. Quant à Anthony Davis, il demeure fidèle à sa réputation d’éternel joueur fragile, en tenue lors de neuf des 33 matchs possibles en 2024/25 avec Dallas, avant de se blesser lors du deuxième match de play-in contre Memphis.

Sans même imaginer la même avalanche de blessures que la saison passée (46 matchs ratés par Dereck Lively, 25 pour P.J. Washington et Daniel Gafford, ou encore 62 pour Dante Exum…), les Mavericks seraient bien moins dangereux avec le seul Flagg entouré de joueurs de complément. Surtout si Klay Thompson confirme sa perte de vitesse. La saison pourrait alors vite basculer dans la frustration… Et les chants « Fire Nico ! » reprendre de plus belle.

