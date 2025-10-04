Anthony Davis placé dans un rôle à la Domantas Sabonis chez les Mavericks

Désormais contraint de porter des lunettes de protection sur le terrain, ce à quoi il « commence un peu à [s'habituer] », Anthony Davis ne devrait cependant pas être différent dans sa manière de jouer.

Même si, en attaque, il devrait occuper un rôle inédit de facilitateur, pour sa première saison pleine à Dallas.

« Faire bouger la balle, trouver des positions de tir et créer des espaces pour les gars » a-t-il détaillé à ce sujet. « On a beaucoup de joueurs qui savent créer, donc l'accent est mis sur le fait de bien se positionner sur le terrain, d'ouvrir des espaces pour tout le monde, d'attaquer le panier. Avec l'arrivée de Jay Triano, et la façon dont [les Kings] utilisaient Domantas Sabonis comme plaque tournante en attaque, c'est un peu la même idée et les gars jouent à partir de ça. »

Verrouiller la peinture

En défense, Anthony Davis continuera en revanche d'être un pilier, comme il l'a été chez les Pelicans puis chez les Lakers. Apparu à une dizaine de reprises avec les Mavericks la saison dernière, il n'avait pas pu aider l'équipe à s'installer parmi les références de la ligue en la matière.

D'autant qu'un domaine précis posait problème, en deuxième partie d'exercice : « Je l'ignorais avant qu'on me le dise le premier jour du camp d'entraînement, mais on était 30e au rebond » a-t-il expliqué. « Donc l'accent a beaucoup été mis sur le fait de ne pas simplement regarder la ballon aller vers le cercle, mais de se retourner, trouver quelqu'un à bloquer puis aller récupérer le ballon. On est une très bonne équipe défensive, mais il faut mettre de l'envie en défense, c'est un état d'esprit… »

Anthony Davis se montre néanmoins confiant, concernant la capacité des Mavs à se montrer efficaces dans le domaine : « On est une équipe très athlétique, avec plein de grands gabarits. Si on est capables de mettre de l'intensité en défense, personne ne doit pouvoir scorer dans notre raquette. Même nos arrières sont grands, donc si on joue en ayant les bras actifs, que l'on dévie des ballons, qu'on est mobiles et que l'on communique, alors on sera une excellente équipe défensive. »

Le titre en ligne de mire…

Sans Kyrie Irving, blessé pour encore quelques mois, « AD » est conscient que dans un premier temps, Dallas « va compter sur [lui] pour guider » tout le groupe. Il s'y prépare déjà depuis cet été, avec l'aide de Klay Thompson, et il ne cache pas non plus son enthousiasme par rapport à la construction de l'effectif qui l'entoure.

« Il y a énormément de talent dans ce groupe, on a beaucoup de gars, une belle profondeur de banc, 9-10 joueurs capables de vraiment apporter… » se réjouit ainsi l'intérieur All-Star, qui servira notamment de mentor à Cooper Flagg. « L'an dernier, on n'avait personne. Enfin… Pas de joueurs disponibles physiquement. Là, on a du talent et, sur le papier, ça a fière allure. Mais il va falloir le prouver sur le terrain. »

Aux yeux d'Anthony Davis, les Mavericks n'ont donc rien à envier à d'autres grosses écuries et il croit plus que jamais en leurs chances de titre.

« L'objectif est toujours de ramener un titre ici » prévient-il d'ailleurs. « Je pense qu'on a une bonne équipe, mais la chose la plus importante pour nous sera de rester en bonne santé. Sinon, je pense que l'on peut s'en sortir. Je suis heureux d'être ici, j'ai hâte de la suite et je veux gagner ici. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 ☆ NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 ☆ NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 ☆ NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 ☆ NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 ☆ NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 ☆ NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 ☆ LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 ☆ LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 ☆ LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * ☆ All Teams 51 33 51.6 28.2 77.5 2.6 8.9 11.6 3.5 1.9 1.2 2.2 2.2 24.7 2024-25 * ☆ LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * ☆ DAL 9 30 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.