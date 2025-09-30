Anthony Davis contraint de porter des lunettes pour le restant de sa carrière

Plusieurs fois touché au visage, et plus particulièrement aux yeux ces dernières saisons, Anthony Davis s'est fait opérer d'un décollement de la rétine. Depuis quelques jours, on sait qu'il a repris l'entraînement quasi normalement, et lundi, on a appris qu'il serait obligé de porter des lunettes de protection jusqu'à la fin de sa carrière. Comme Kareem Abdul-Jabbar, Moses Malone ou encore Hakeem Olajuwon, d'autres intérieurs de légende qui avaient souffert de blessures aux yeux.

« Je pense que lorsque Gaff (Daniel Gafford) m’a mis un coup de coude, ça a provoqué quelques problèmes à mon œil » raconte-t-il. « Puis, cet été, comme toujours, j’ai fait un contrôle de routine et j’ai découvert que je devais me faire opérer. C'est une obligation du médecin : je dois porter des lunettes de protection pour le reste de ma carrière, ce qui ne m’emballe pas vraiment, mais je les ai portées cet été, à l’entraînement… J’essaie de m’y habituer, mais vous me verrez avec les « Horace Grant » cette année. »

Effectivement, l'ancien intérieur des Bulls portait aussi des lunettes de protection, les fameuses « Goggles », mais Anthony Davis devra aussi suivre un traitement. Lundi, son œil était encore très rouge.

« Mon œil va très bien, et ma vision est revenue. Je suis prêt à jouer » assure-t-il. « Si j'ai l’œil rouge, c'est parce que j'ai des gouttes à mettre. Mais ma vision est revenue, et je suis prêt. »

Anthony Davis Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 NOP 64 29 51.6 0.0 75.1 2.6 5.6 8.2 1.0 2.5 1.2 1.4 1.8 13.5 2013-14 ☆ NOP 67 35 51.9 22.2 79.1 3.1 7.0 10.0 1.6 3.0 1.3 1.6 2.8 20.8 2014-15 ☆ NOP 68 36 53.5 8.3 80.5 2.5 7.7 10.2 2.2 2.1 1.5 1.4 2.9 24.4 2015-16 ☆ NOP 61 36 49.3 32.4 75.8 2.1 8.1 10.3 1.9 2.4 1.3 2.0 2.0 24.3 2016-17 ☆ NOP 75 36 50.5 29.9 80.2 2.3 9.5 11.8 2.1 2.2 1.3 2.4 2.2 28.0 2017-18 ☆ NOP 75 36 53.4 34.0 82.8 2.5 8.6 11.1 2.3 2.1 1.5 2.2 2.6 28.1 2018-19 ☆ NOP 56 33 51.7 33.1 79.4 3.1 8.9 12.0 3.9 2.4 1.6 2.0 2.4 25.9 2019-20 ☆ LAL 62 34 50.3 33.0 84.6 2.3 7.0 9.3 3.2 2.5 1.5 2.5 2.3 26.1 2020-21 ☆ LAL 36 32 49.1 26.0 73.8 1.7 6.2 7.9 3.1 1.7 1.2 2.1 1.6 21.8 2021-22 LAL 40 35 53.2 18.6 71.3 2.6 7.2 9.8 3.0 2.4 1.2 2.0 2.2 23.2 2022-23 LAL 56 34 56.3 25.7 78.4 3.5 9.1 12.5 2.6 2.6 1.1 2.2 2.0 25.9 2023-24 ☆ LAL 76 36 55.6 27.1 81.6 3.1 9.5 12.6 3.5 2.3 1.2 2.1 2.3 24.7 2024-25 * ☆ All Teams 51 33 51.6 28.2 77.5 2.6 8.9 11.6 3.5 1.9 1.2 2.2 2.2 24.7 2024-25 * ☆ LAL 42 34 52.8 29.8 78.8 2.8 9.0 11.9 3.4 2.0 1.3 2.2 2.1 25.7 2024-25 * ☆ DAL 9 30 46.1 23.3 68.8 1.7 8.4 10.1 4.4 1.8 0.6 2.2 2.2 20.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.