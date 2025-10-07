Dès son premier match, Cooper Flagg a pu montrer sa polyvalence

Présaison oblige, le temps de jeu de Cooper Flagg a été restreint pour son premier match avec les Mavericks. Face à une équipe du Thunder qui avait une nouvelle fois mis ses cadres au repos, le premier choix de la dernière Draft n’a joué que 14 minutes, toutes en première mi-temps.

Un temps de jeu limité au cours duquel l’ailier a pu inscrire 10 points à 3/6 au tir et 2/3 de loin, prendre 6 rebonds, distribuer 3 passes décisives et placer 1 contre, sans perdre le moindre ballon.

Dès le début de match, le nouveau joueur de Dallas a mis un contre sur Isaiah Joe qui a donné lieu à une contre-attaque menée par D'Angelo Russell et conclue par Anthony Davis, mais c’est dans le deuxième quart-temps que l’ancien de Duke s’est le plus montré.

Jason Kidd satisfait

En un peu moins de trois minutes, il enchaîne un panier en pénétration sur Jaylin Williams avec deux tirs à 3-points en sortie de dribble pour permettre à Dallas de s’offrir une avance confortable de 30 points avant la mi-temps, ce qui va donner lieu à une victoire facile des Texans 106 à 89.

« J’ai juste pris ce que la défense me donnait » explique Cooper Flagg après la rencontre. « J’ai essayé de jouer simplement et de prendre la bonne décision que ce soit pour une passe ou pour un tir. C’est amusant de jouer au basket quand le ballon circule comme ça. »

Si le temps de jeu du joueur de 18 ans a été restreint, l’entraîneur de Dallas, Jason Kidd, a été satisfait de ce qu’il a vu sur le parquet de la part de son jeune joueur. « Vous avez pu voir son côté défensif, sa création de jeu et il a aussi marqué des points. Il a très, très bien joué » a résumé l'entraîneur de Dallas.

Après cette première victoire, les Mavs joueront leur deuxième match de pré-saison ce samedi face aux Hornets.