Kyrie Irving ne veut plus qu’on l’interroge sur son retour

La semaine passée, Jason Kidd avait déjà exprimé son agacement concernant l'état de santé de Kyrie Irving. Comme ce dernier avait été aperçu sur le parquet, à prendre des tirs, l'idée de le revoir rapidement commençait à effleurer.

« Est-ce qu'on peut simplement s'abstenir de dire qu'il est en avance sur le calendrier parce que nous le voyons prendre des tirs ? », avait lancé le coach de Dallas. « Il se porte plutôt bien, comme nous pouvons le voir, mais il n'est pas en avance, alors ne disons pas cela. »

Pour rappel, Kyrie Irving s'est blessé au ligament croisé du genou en mars. Il en a donc encore pour quelques semaines, voire quelques mois, à l'infirmerie. Il ne serait pas surprenant d'attendre même jusqu'en 2026 avant qu'il ne retrouve ses coéquipiers. Dès lors, l'ancien des Cavaliers réclame de la patience chez les fans, pour lui éviter des vagues de questions.

« Il n'y a pas de calendrier pour mon retour donc merci de ne pas me demander quand vais-je revenir. Ne me harcelez pas avec toutes vos questions », dit-il sur Twitch. « S'il vous plaît les gars, ne me harcelez pas avec vos questions. Je serai prêt quand je serai prêt. Je fais le nécessaire pour bien avancer. »

Cette impatience n'est pas, sur le fond, une mauvaise nouvelle. C'est la preuve que le champion NBA 2016 est très apprécié.

« Je vous suis reconnaissant de m'avoir soutenu pendant mes moments difficiles, lorsque je devais faire face à ma blessure et que je ne savais pas vraiment si je pourrais revenir au niveau où j'étais auparavant », poursuit-il en parlant à ses fans. « Bien sûr, j'avais des doutes. Comme tout le monde, j'ai naturellement des doutes. Mais je suis encore plus motivé par la nouvelle génération, car je sais que lorsque je fais preuve de résilience, d'authenticité, que je montre les moments difficiles de la rééducation ou du retour après une blessure, cela peut stimuler ou inspirer quelqu'un. Ou inspirer ceux qui vivent la même blessure et ont dû faire face à toutes les rigueurs de la rééducation. Alors, merci à vous tous. »

Kyrie Irving Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2011-12 CLE 51 31 46.9 39.9 87.2 0.9 2.9 3.7 5.4 2.2 1.1 3.1 0.4 18.5 2012-13 ☆ CLE 59 35 45.2 39.1 85.5 0.6 3.1 3.7 5.9 2.5 1.5 3.2 0.4 22.5 2013-14 ☆ CLE 71 35 43.0 35.8 86.1 0.7 2.9 3.6 6.1 2.3 1.5 2.7 0.3 20.8 2014-15 ☆ CLE 75 36 46.8 41.5 86.3 0.7 2.4 3.2 5.2 1.9 1.5 2.5 0.3 21.7 2015-16 CLE 53 32 44.8 32.2 88.5 0.8 2.1 3.0 4.7 2.0 1.1 2.3 0.3 19.6 2016-17 ☆ CLE 72 35 47.3 40.1 90.5 0.7 2.5 3.2 5.8 2.2 1.2 2.5 0.3 25.2 2017-18 ☆ BOS 60 32 49.1 40.8 88.9 0.6 3.2 3.8 5.1 2.0 1.1 2.3 0.3 24.4 2018-19 ☆ BOS 67 33 48.7 40.1 87.3 1.1 3.9 5.0 6.9 2.5 1.5 2.6 0.5 23.8 2019-20 BRK 20 33 47.8 39.4 92.2 1.1 4.0 5.2 6.4 2.6 1.4 2.6 0.5 27.4 2020-21 ☆ BRK 54 35 50.6 40.2 92.2 1.0 3.8 4.8 6.0 2.6 1.4 2.4 0.7 26.9 2021-22 BRK 29 38 46.9 41.8 91.5 0.6 3.8 4.4 5.8 2.8 1.4 2.5 0.6 27.4 2022-23 * ☆ All Teams 60 37 49.4 37.9 90.5 1.0 4.1 5.1 5.5 2.8 1.1 2.1 0.8 27.1 2022-23 * ☆ BRK 40 37 48.6 37.4 88.3 0.9 4.2 5.1 5.3 2.7 1.0 2.3 0.8 27.1 2022-23 * ☆ DAL 20 38 51.0 39.2 94.7 1.1 4.0 5.0 6.0 2.8 1.2 1.9 0.6 26.9 2023-24 DAL 58 35 49.7 41.1 90.5 0.8 4.2 5.0 5.2 1.9 1.3 1.8 0.5 25.6 2024-25 ☆ DAL 50 36 47.3 40.1 91.6 1.2 3.6 4.8 4.6 2.0 1.3 2.2 0.5 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.