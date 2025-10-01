D’Angelo Russell ne se voit pas comme un intérimaire à Dallas

« Parfois, le changement est la meilleure chose qui puisse t’arriver. » D'Angelo Russell est bien placé pour parler de « changement ». Depuis son arrivée dans la Grande Ligue en 2015, il a connu « seulement » quatre équipes. Mais avec deux passages différents pour deux d'entre elles (Lakers et Nets).

« J’ai connu des hauts et des bas lors de mon précédent passage, et je voulais simplement un nouvel environnement, une nouvelle énergie. Dallas m’apporte ça. Je me sens motivé », affirme le meneur qui a passé sa dernière saison entre Los Angeles, où il avait fait ses débuts, et Brooklyn, où il était devenu All-Star par la suite.

« J’ai traversé beaucoup de choses dans cette ligue. Des hauts, des bas, des échanges, des titularisations, des sorties de banc, j’ai tout connu. Ça forge la résilience. Pour moi, l’objectif est d’apporter cela à Dallas. Je sais ce qu’il faut pour rester prêt et contribuer dans différents rôles », poursuit le vétéran, bien parti pour connaître une nouvelle évolution de son statut en cours de saison.

Même si Jason Kidd assure ne pas avoir arrêté son cinq de départ, D'Angelo Russell a de bonnes chances de récupérer le poste de titulaire. L'occupant habituel du poste, Kyrie Irving, étant absent pour encore des semaines.

Il s'adaptera au retour de Kyrie Irving

« Évidemment, avec l’absence de Kai, il y a des minutes à prendre, mais je ne vois pas ça comme si je faisais juste l’intérim. Je veux m’imposer ici, être constant et nous aider à gagner des matchs. Quand Kai reviendra, je m’adapterai, mais mon état d’esprit, c’est d’avoir un impact dès le premier jour », vise D'Angelo Russell qui a démarré une grande majorité de ses matchs en NBA (536 sur 629).

En attendant, le nouvel arrivant, qui considère Kyrie Irving comme l'un des meilleurs « combo guards » de l'histoire, et Jason Kidd comme l'un des meilleurs « purs meneurs de jeu », dit pouvoir apporter du « scoring » ou jouer sans ballon. « J’ai toujours été fier de pouvoir adapter mon jeu pour m’intégrer aux autres. Ici, l’objectif, c’est de simplifier le jeu pour AD, Klay, PJ, et aussi d’aider les jeunes. »

Un Anthony Davis qu'il retrouve après son second passage aux Lakers. L'intérieur connaît donc ses qualités, ainsi que la réputation que son coéquipier peut traîner.

« Il y a un discours selon lequel ce n’est pas un gagnant, mais je le connais de près, et je sais que c’est faux. Il avait d’autres opportunités avec plus d’argent, mais il a choisi d’être ici et de miser sur lui-même. On va avoir un D-Lo motivé, prêt à tout donner chaque soir », s'enthousiasme « AD ».

Et qu'il s'agisse d'intérim ou non, Kyrie Irving pense que « D-Lo s’en sortira très bien, tout comme les autres meneurs. Il faut être patient avec eux. La concurrence pour les places, c’est une bonne chose, ça pousse tout le monde à se dépasser. Peu importe qui sera titulaire, il aura tout mon soutien. Pour ma part, une fois que je serai autorisé à jouer en cinq contre cinq et que je pourrai m’intégrer, je serai prêt. »

D'Angelo Russell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 LAL 80 28 41.0 35.1 73.7 0.6 2.8 3.4 3.3 1.8 1.2 2.5 0.2 13.2 2016-17 LAL 63 29 40.5 35.2 78.2 0.5 3.0 3.5 4.8 2.1 1.4 2.8 0.3 15.6 2017-18 BRK 48 26 41.4 32.4 74.0 0.6 3.3 3.9 5.2 1.9 0.8 3.1 0.4 15.5 2018-19 ☆ BRK 81 30 43.4 36.9 78.0 0.7 3.2 3.9 7.0 1.7 1.2 3.1 0.2 21.1 2019-20 * All Teams 45 32 42.6 36.7 80.9 0.4 3.6 3.9 6.3 1.9 1.1 3.3 0.3 23.1 2019-20 * GOS 33 32 43.0 37.4 78.5 0.4 3.3 3.7 6.2 1.9 0.9 3.1 0.3 23.6 2019-20 * MIN 12 33 41.2 34.5 87.3 0.2 4.3 4.6 6.6 1.8 1.4 3.8 0.3 21.7 2020-21 MIN 42 29 43.1 38.7 76.5 0.4 2.3 2.6 5.8 1.6 1.1 2.7 0.4 19.0 2021-22 MIN 65 32 41.1 34.0 82.5 0.4 2.9 3.3 7.1 2.0 1.0 2.5 0.3 18.1 2022-23 * All Teams 71 33 46.9 39.6 82.9 0.5 2.5 3.0 6.2 2.0 1.0 2.6 0.4 17.8 2022-23 * MIN 54 33 46.5 39.1 85.6 0.5 2.5 3.1 6.2 2.2 1.1 2.7 0.4 17.9 2022-23 * LAL 17 31 48.4 41.4 73.5 0.4 2.5 2.9 6.1 1.4 0.6 2.3 0.5 17.4 2023-24 LAL 76 33 45.6 41.5 82.8 0.4 2.7 3.1 6.3 2.1 0.9 2.1 0.5 18.0 2024-25 * All Teams 58 26 39.0 31.4 83.4 0.3 2.4 2.8 5.1 2.0 1.0 1.9 0.4 12.6 2024-25 * LAL 29 26 41.5 33.3 84.9 0.3 2.5 2.8 4.7 1.8 0.8 1.7 0.1 12.4 2024-25 * BRK 29 25 36.7 29.7 82.6 0.4 2.4 2.8 5.6 2.1 1.1 2.0 0.7 12.9

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.